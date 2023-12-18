胡塞武裝引爆「紅海航運危機」　商船紛繞道　供應鏈延誤運費勢升

有伊朗在背後支持的也門胡塞武裝加強對紅海商船攻擊，全球十大貨櫃船公司除以色列以星航運（ZIM），很多都已暫停或考慮暫停在紅海航行。已在紅海的船舶將駛往安全水域，等待獲得護航才駛離。



胡塞武裝11月起開始進行類似的襲擊，近日愈見頻繁，嚇怕一眾船公司。

最新一宗襲擊發生在18日，多枚炮彈從胡塞武裝控制的地區發射，除了導彈，組織還出動無人機。組織在香港時間18日晚承認使用海上無人機對兩艘船（Swan Atlantic及 MSC Clara）發動襲擊。

Swan Atlantic被不明物體擊中，所幸沒有船員受傷。

台東森新聞18日引述業界人士稱，已進入紅海的船隻陷入進退兩難的困境。那些正在港口裝卸的船，估計完成裝卸後將暫時拋錨等待，直到歐美巡防艦抵達，獲得它們護航才駛離紅海。

胡塞武裝2023年11月20日發布的照片中，可見武裝分子登上位處紅海一艘貨船Galaxy Leader。（Reuters）

紅海航道的重要性

東森引述業界高層稱，紅海的形勢每日都在變，船公司都不敢說何時可恢復通行，船隻目前只能先繞道好望角航行，也多數暫時停收紅海地區港口貨載。

蘇彝士運河連接地中海與紅海，全球約15%的海上航運都經過它進行。這是連接歐亞最短的海上航線。

勢將面臨生意流失的蘇彝士運河管理局（Suez Canal Authority，SCA）17日向一眾船公司發信。SCA提醒它們說，倘若船隻繞道好望角，航程將增加9至14天。

ING分析師盧曼（Rico Luman）稱，改道的操作將至少令航行時間增加一週。通常從上海運貨到鹿特丹，經蘇伊士運河的話約需27天。

路透社18日引述荷蘭銀行分析師斯沃特（Albert Jan Swart）說，繞開紅海航行將導致航程延長，繼而令成本增加。

航運巨企「扭軚」

一批航運巨企已準備承受後果。部份考慮或已決定暫停通過紅海航行的航運公司包括法國航運集團CMA CGM、德國航運公司赫伯羅特（Hapag Lloyd）、丹麥航運集團馬士基（A.P. Moller-Maersk）、地中海航運公司（MSC）、法國的達飛海運集團（CMA CGM）及比利時歐航公司（Euronav）等。

台東森新聞引述業界稱，以星雖然還有接受以色列貨物，也未宣布暫停航行紅海，但它是以色列船公司，在紅海會是高危的受襲目標，估計以星的船也無法使用紅海運貨。

長榮海運發聲明稱即時停止接收以色列貨物，已指示貨櫃船暫停通過紅海，直至另行通知。

陽明海運現有一艘船隻在埃及蘇赫奈泉（Sokhna）港裝卸貨，完成裝卸後估計只能下錨等待在艦隊護航下在駛離紅海。

大型貨櫃船公司一週有多班船進出紅海，估計它們多數都有船隻被困紅海。業界估計，如該區緊張局勢持續，一些較昂費以及趕時間的貨運，或改用空運送貨。