朝鮮證實「訓練發射」火星-18洲際導彈警告美國　韓國斥挑釁

朝鮮12月18日早上向東部海域發射飛行物。朝中社19日指，當日「發射訓練」射出的是「火星-18」型洲際彈道導彈（ICBM）。領袖金正恩觀摩時強調，此舉旨在令美國認識到若作出錯誤決定，朝鮮將「作何選擇、準備採取什麼行動」。



朝中社稱，導彈共飛行1,002.3公里，最高飛至6,518.2千米高空，精準落入朝鮮半島東部公海目標水域，耗時73分35秒。金正恩表示極為滿意，並提出數項加速鞏固發展戰略核武的重大任務。

報道表明，本次發射是針對韓美核諮商小組（NCG）商定在2024年8月舉行的聯合核戰演練，又指該小組會議為「核戰策劃談判」，意在「報復性核打擊」朝鮮。

圖為朝鮮領袖金正恩2023年12月18日觀摩發射「火星-18」型洲際彈道導彈（ICBM）。（Reuters）

今次是朝鮮4月及7月後第三度發射「火星-18」，當時僅稱「試射」。韓聯社19日引述分析稱，朝鮮本次改用「發射訓練」一詞，或意味該型導彈實戰部署在即。

韓國總統尹錫悅19日指，朝鮮將意識到挑釁只會令自身承受更多痛苦，又指政府會堅定支持韓國人民生活，無須憂慮朝鮮核武。

美國、韓國及日本同日宣布，已全面啟動朝鮮導彈實時探測及評估系統，將舉行更多三邊軍事演習。