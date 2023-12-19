王毅與新西蘭外長通話　倡推動經貿合作持續升級

中國外交部長王毅12月19日應約同新西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）通電話，他指中新合作潛力巨大，去年兩國自貿協定升級議定書正式生效，雙方要高質量實施並盡早啟動服務貿易負面清單談判，推動經貿合作持續提質升級。



中國外交部指，王毅祝賀彼得斯再次出任副總理兼外長，表示國際形勢發生複雜深刻變化，但中新關係的重要性沒有變，兩國經濟的互補性沒有變，中方發展中新關係的積極態度和政策也沒有變。

他指中方願同新方保持高層交往，繼續發揚「爭先」精神，推動中新關係在新的起點上取得新發展，繼續成為不同制度、不同文明、不同體量國家相互尊重、互利共贏的典範。

王毅說中新合作潛力巨大，去年兩國自貿協定升級議定書正式生效，雙方要高質量實施並儘早啟動服務貿易負面清單談判，推動經貿合作持續提質升級，他又指中新政治制度、歷史文化、發展階段不同，要堅持相互尊重、相互理解，換位思考，妥善處理差異和分歧。中方願同新方加強多邊協調，共同維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，共同捍衛聯合國憲章宗旨和原則。

中國外交部指，彼得斯對中國甘肅地震表示慰問。彼得斯又表示新方重視對華關係，願推動新中關係不斷發展，維護和促進兩國的共同利益。

他期待加強貿易、旅遊等領域合作，把疫情造成的損失補回來，新方致力於維護和鞏固多邊主義，重視中國在國際地區事務中的作用，期待中國為地區和世界的和平穩定作出更大貢獻。他又指新中同為太平洋國家，可在氣候變化等領域加強合作，共同造福太平洋島國。

雙方也就以巴衝突、烏克蘭危機等國際熱點問題交換意見。