中國與尼加拉瓜復交兩年　升為戰略夥伴關係

中國與中美洲國家尼加拉瓜恢復外交關係兩年後，北京方面12月20日宣布，兩國決定將雙邊關係提升為戰略夥伴關係。



新華社報道，中國外交部發布的聯合聲明提到，國家主席習近平同日與尼加拉瓜總統奧爾特加（Daniel Ortega）通電話，雙方高度評價復交兩年來中尼關係的快速發展勢頭，認為新形勢下雙邊關係的戰略性不斷提升，一致決定將兩國關係提升為戰略夥伴關係。

尼加拉瓜在聯合聲明中表示，堅定奉行一個中國原則，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分；堅決反對任何形式的「台灣獨立」，重申不同台灣進行任何形式的官方往來，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。

同時，中方堅定支持尼加拉瓜人民自主選擇符合本國國情的發展道路，堅定支持尼加拉瓜維護國家獨立、主權及自決、安全和發展利益，堅定支持尼加拉瓜平穩推進重大國內政治議程，堅決反對外部勢力干涉尼加拉瓜內政。

聯合聲明稱，雙方高度評價兩國簽署中尼自由貿易協定，將推動協定儘快生效。雙方將充分利用中尼經貿混委會等機制和中尼自由貿易協定等平台，擴大兩國貿易規模，提升雙邊貿易水平。

圖為尼加拉瓜總統奧爾特加（Daniel Ortega）2022年12月14日在古巴全國人民代表大會特別會議發表講話，紀念美洲玻利瓦爾聯盟（ALBA）成立18周年。（Reuters）

聲明還提到，中方支持有實力的企業赴尼開展投資合作，參與尼方基礎設施建設，願積極研究尼方提出的相關投融資項目。尼方願進一步改善並持續改善營商環境，為中國企業在尼投資經營提供政策支持和便利。