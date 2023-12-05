尼加拉瓜指環球小姐選美涉政變陰謀　主辦人遭通輯

尼加拉瓜選手帕拉西奧斯（ Sheynnis Palacios）11月摘得第72屆環球小姐桂冠。但其「反政府」舉動很快讓起先祝賀的尼政府「變了臉」。當地時間12月1日，尼加拉瓜警方指控環球小姐尼加拉瓜大賽負責人塞拉貝爾蒂（Karen Celebertti，暫譯）及其丈夫和兒子涉嫌操縱比賽，讓反政府選手獲勝，密謀推翻政府。



據《華盛頓郵報》和路透社報道，11月18日，23歲的帕拉西奧斯贏得了環球小姐選美比賽，這也是尼加拉瓜首度在這一選美大賽中勝出。美聯社稱，在帕拉西奧斯摘得桂冠後，尼加拉瓜政府一度認為取得了罕見的公關勝利，並將帕拉西奧斯的獲勝稱為喜悅和自豪的時刻。

但很快，事情就變了。

次日，帕拉西奧斯在社交媒體上發佈了一張自己參加2018年抗議活動的照片，而這場活動被認為旨在「推翻尼加拉瓜總統奧爾特加」，迅速引爆輿論。帕拉西奧斯奪冠5天後，尼加拉瓜副總統穆里略猛烈抨擊稱：「在獲勝的這些天裏，我們看到邪惡的恐怖主義評論員笨拙並帶有侮辱性地試圖將原本美麗的自豪時刻變成破壞性的政變。」

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在帕拉西奧斯獲勝後，有當地民眾在街頭歡呼慶祝。但據美聯社報道，其中有一些人攜帶了抗議政府的旗幟上街。尼加拉瓜政府稱，抗議策劃者「將在12月再次走上街頭，重演歷史上最糟糕、卑鄙的一幕」。

帕拉西奧斯在獲勝後尚未返回尼加拉瓜，目前仍居住在紐約。帕拉西奧斯的母校中美洲大學是2018年抗議活動的中心，被尼加拉瓜政府稱為「恐怖主義中心」，該大學已經被關閉。

尼加拉瓜警方在聲明中稱，塞拉貝爾蒂一家人與反政府者保持往來，利用對環球小姐賽事的經營權「密謀反對國家」，煽動反對派，將選美比賽變成「由外國特工資助的政治陷阱和伏擊」。

報道稱，塞拉貝爾蒂的丈夫和兒子12月4日因涉嫌在2018年組織反政府抗議而被拘留。塞拉貝爾蒂則被禁止入境，據稱目前在墨西哥。

路透社沒能聯繫到塞拉貝爾蒂方面置評。尼總統奧爾特加方面也沒有回覆置評請求。

圖為環球小姐尼加拉瓜大賽負責人塞拉貝爾蒂（Karen Celebertti，暫譯）與丈夫合照，2022年2月14日上載社交平台。（Instagram @karencelebertti）

2022年1月，尼加拉瓜總統奧爾特加（Daniel Ortega）贏得大選，開始了自己的第四個任期。隨即，美國與歐盟同步實施經濟制裁與旅遊禁令，加強對尼加拉瓜施壓。

俄烏衝突爆發後，奧爾特加2022年4月會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）時公開表示，美國政府的制裁「無法製造任何恐懼」，目前尼加拉瓜已有數百人遭美國制裁。

2023年6月，尼加拉瓜外長蒙卡達（Denis Moncada Colindres）還向聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）遞交了一份由奧爾特加簽署的信件。信中，尼加拉瓜要求美國償還120多億美元的「歷史債務」，以彌補美國在20世紀80年代為尼加拉瓜內戰提供資金所造成的損失。

本文獲《觀察者網》授權轉載

