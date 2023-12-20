遊日本注意｜寒流襲西部北部12月21日起大雪　或達「警報級」

日本氣象廳表示，日本北部以至西部地區受寒流影響，預料在21至23日間降下大雪，其中西部地區更有可能迎來入冬以來首次「警報級大雪」，提醒民眾留意積雪、道路結冰影響交通，以及可能引發的停電、雪崩。



氣象廳指，預料日本西部會在21至22日、東及北部地區在會在21至23日出現大雪，降雪會集中在日本海沿岸地區，亦會波及平地，特別是在東海、九州北、近畿和中國地方的部份地區，有可能出現警報級大雪。

據氣象廳網站，預計九州北的福岡縣12月21日為3至4攝氏度，低於每日正規標準的5至11.8度。

氣象廳預料，截至21日上午的24小時內，北海道降雪量為50厘米、新潟40厘米、北陸20厘米、中國地方15厘米、九州北5厘米；截至22日上午，預料新潟及北陸降雪量達50至70厘米、北海道40至60厘米、中國地方20至40厘米、九州北10至20厘米。

氣象廳稱，受日本海極地氣團輻合帶（JPCZ）影響，北陸和近畿等地會出現帶狀雪雲，局部地區或有強降雪。

日本國土交通省及氣象廳敦促公眾如非必要勿外出，若要在大雪下行車，務必使用冬季輪胎及防滑鏈。