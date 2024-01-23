寒冷天氣｜暖包「3大高效貼法」大公開　後背拼這圖案下半身不凍

【暖包・暖貼・保暖貼・保溫貼・持續發熱暖貼・保溫貼式】寒冷天氣警告生效，暖包成為不少港人禦寒必備物品。日本山口電視台報道，報道3種有效讓身體暖和的、使用貼式保暖包的方法

「兔子頭」貼法：下半身

先把一個暖包打橫貼在背後腰部中間，接着將2個暖包以垂直的方式貼在第一個暖包上方，這樣看起來像是兔子的頭部。這種貼法是透過集中保暖脊柱起立肌，達到下半身溫暖的效果。

「剪刀型」貼法：腹部

在下腹部貼一個暖包，接着在後背腰部的位置貼上一個暖包。這看來像是從身體前後方以製作三文治的方式夾住腹部。

「兩片」貼法：全身

可在背部中側與肩胛骨之間貼暖包，之後又在腰部橫着貼一個。

暖包能發熱是因為袋中有鐵粉，當鐵與氧氣結合產生化學反應時，摸起來的溫度會較高。報道奉勸用家，搓暖包不會讓暖包加溫發熱得更快，這反而可能會讓內部粉末分佈不均勻，因此建議人們不要搓暖包。

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