回應政客疑被華收買　比利時首相：中國有時非常敵對

針對有報道指比利時極右翼前參議員弗蘭克（Frank Creyelman）遭中國收買，比利時首相德克羅（Alexander De Croo）12月20日受訪時，將中國形容為「有時非常敵對」的國家，又稱不應低估外國勢力有多不喜歡民主。



法國《世界報》（Le Monde）、德國《明鏡週刊》（Der Spiegel）等媒體12月15日發布聯合調查指，弗蘭克遭中國國家安全部官員丹尼爾‧吳（Daniel Woo，音譯）收買超過3年，以影響歐洲討論香港民主和新疆維吾爾族人權問題，以及「挺台」活動。

德克羅接受比利時報章訪問時稱，不應該低估外國勢力有多不喜歡民主。與俄羅斯不同，中國沒有攻擊歐洲土地，但仍然是一個有時非常敵對的國家，不應該被視為無足輕重。比利時的民主正被出賣。中方試圖收買影響力，以破壞比利時民主的穩定。

針對弗蘭克遭其所屬政黨開除，德克羅認為對方的兄弟也應被開除，但他指不由他決定。「我的座右銘是：安全總比後悔好。」

中國駐比利時使館發言人17日回應稱，有關媒體報道純屬無中生有。中國恪守不幹涉別國內政的準則，堅決反對對華污衊抹黑的行為。當前，中比、中歐關系呈現鞏固發展的良好勢頭。中方敦促有關媒體停止反華的政治操弄和惡意詆譭，客觀看待中比、中歐關係發展，多為增進中比、中歐相互理解、增進雙方合作做些有益的事。