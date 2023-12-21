以巴衝突｜巴勒斯坦累計2萬人死　安理會應美國要求推遲表決議案

以巴衝突持續，哈馬斯駐加沙的媒體辦公室表示，自10月7日以來，已至少有2萬巴勒斯坦人死亡。另外，針對加沙問題的決議草案，聯合國安理會再次推遲到當地21日早上表決， 外交消息指是應美國要求。美國期望就人道援助的監察進行談判，以避免再次行使否決權。



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路透社引述外交官員消息稱，聯合國安理會關於增加對加沙援助的議案，再推遲一天表決。由於美國就草案內容感到不滿，包括草案要求聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在加沙建立聯合國機制，專門監測加沙提供的人道救援物資，美方稱擔心會減慢交付速度。

布林肯將與埃及外長討論

該草案由阿聯酋起草，並得到埃及支持，由最初定於18日表決，逐日推遲至可能21日投票。 消息指出，在20日的閉門會議上，美國駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）要求推遲表決，稱美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在20日稍後時間，會與埃及外長舒克里（Sameh Shoukry）就議案內容討論。

另外，哈馬斯駐加沙的媒體辦公室12月20日表示，死亡的2萬名巴勒斯坦人中，包括約8,000名兒童和6,200名婦女；有超過5.2萬人受傷、6700多人失蹤；另有310名醫務人員死亡。加沙衞生部20日稱，約旦河西岸當日有兩名巴勒斯坦人被以軍打死。