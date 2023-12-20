美英等10國組建海上聯軍　也門胡塞武裝回應：誰針對我我打誰

因頻頻遇襲，多家國際航運巨頭暫停在紅海海域航行，美國聯合英法意等至少9國組建海上聯軍予以威懾。不過，也門胡塞武裝（Houthi）仍選擇針鋒相對，於當地時間12月19日發布聲明，批評以美國為首的海上聯軍違反國際法，並威脅「將瞄準所有來自針對該組織的國家的船隻」。



根據路透社和半島電視台報道，也門胡塞武裝首席談判代表兼發言人阿卜杜勒–薩拉姆（Mohammed Abdel-Salam）19日在社交平台X發布聲明稱，美國等國家組建海上聯軍，對外宣稱是「為了保護紅海海上航行」，實際卻是「為了以色列實體及以色列船隻」。

「這是針對巴勒斯坦人民和加沙、阿拉伯和伊斯蘭國家侵略行動的一個組成部分，」阿卜杜勒–薩拉姆表示，該聯盟「目的是鼓勵猶太復國主義實體繼續對加沙人民犯下殘酷罪行，為了以色列的利益而將紅海軍事化，違背了國際法，並威脅了海上航行安全」。

聲明還寫道，該組織在紅海的軍事行動「旨在支持巴勒斯坦人民，並非炫耀武力」，只針對以色列船隻和駛向以色列的船隻。聲明同時威脅稱，「任何企圖擴大衝突的人，都必須承擔其行為的後果」。

也門胡塞武裝高級官員阿里．胡塞（Mohammed Ali al-Houthi）同日接受伊朗「阿拉姆」電視台節目採訪稱，哪個國家針對胡塞武裝，哪個國家的船隻就會成為該組織的攻擊目標，他們會「瞄準所有來自針對該組織採取行動的國家的船隻」。

阿里．胡塞批評以美國為首的海上聯軍「是對巴勒斯坦人民的又一次攻擊」，但「毫無價值」，因為美國在安理會否決有關加沙停火決議的舉動已經「讓美國失去了全世界的尊重」。

他說，美國支持以色列是「沆瀣一氣」：過去，美國消滅印第安原住民；現在，以色列屠殺巴勒斯坦人。

採訪中，阿里．胡塞特別提及，中國並沒有參與海上聯軍。他還對沙特和阿聯酋不參與海上聯軍的決定表示歡迎，同時呼籲地區國家採取更重要、更有力的實際立場，為巴勒斯坦提供支持。

紅海：圖為2023年11月20日，也門胡塞武裝組織的直升機在貨船上方飛過。（Reuters）

也門胡塞武裝是「抵抗陣線」（也稱「抵抗之弧」）的成員之一。該組織包括伊朗、敘利亞和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）以及該地區任何反西方或反以色列的民兵組織，共同目標是對抗美國和以色列在中東的影響力。自10月7日此輪巴以衝突開始以來，胡塞武裝一直在攻擊以色列和美軍基地目標。

當地時間12月3日，美國中央司令部發布聲明稱，3艘商船在紅海海域作業時遭遇無人機和導彈襲擊，美軍艦卡尼號「回應了來自船隻的求救訊號並開火。12日，一艘「裝載石油駛往以色列」的挪威船隻被胡塞武裝導彈擊中，附近的美軍和法軍軍艦對襲擊作出回應。

12月9日，也門胡塞武裝宣布，如果食品和藥品無法進入加沙地帶，任何前往以色列的船隻都將成為該組織武裝部隊的「合法目標」。

英國《經濟學人》16日刊文稱，非洲和阿拉伯半島之間的曼德海峽（Bab-el-Mandeb）連接紅海與亞丁灣（Gulf of Aden），是國際航運要道之一，全球約12%的貿易運輸和30%的集裝箱運輸從曼德海峽通過。但在最近幾週，隨着也門胡塞武裝為聲援巴勒斯坦而開始襲擊船隻，這裏已經成為了「禁區」。

目前，丹麥馬士基航運公司（Maersk）、德國赫伯羅特公司（Hapag-Lloyd）、瑞士地中海航運公司（MSC）和法國達飛海運集團（CMA CGM）等國際航運巨頭均已宣布暫停在紅海地區航行。

當地時間12月18日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）宣布，美國正在組建一支新的多國部隊，以保護在紅海過境的船隻，使其免受也門胡塞武裝控制區發射的無人機和彈道導彈的襲擊威脅。奧斯汀表示，英國、巴林、加拿大、法國、意大利、荷蘭、挪威、塞舌爾（Seychelles）和西班牙將加入美國的新任務。

另據《以色列時報》報道，一名匿名美國國防官員透露，還有其他幾個國家也同意參與此次行動，但沒有提供具體訊息。另一名匿名的美國國防官員稱，海上聯軍的軍艦不一定會為特定船隻護航，而會是在特定時間為盡可能多的船隻提供威懾保護。

不過，報道提到，到目前為止，美軍還沒有對也門胡塞武裝的行動進行反擊。在18日的記者會上，奧斯汀也沒有回答「五角大樓為何沒有進行反擊」的相關提問。

路透社曾報道稱，拜登政府選擇淡化風險，給地區局勢降溫。同時有消息人士稱，作為胡塞武裝的老對手，沙特阿拉伯也敦促美國在紅海襲擊事件中保持克制，並對美國至今的反應表示滿意。

本文獲《觀察者網》授權轉載

