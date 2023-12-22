捷克校園槍擊｜「如這就是我的死期」爬牆冒險避難　驚險一小時

捷克首都布拉格的查理大學，在12月21日發生嚴重槍擊案，造成包括槍手14人死亡，25人受傷。有學生反鎖在教室門內，也有學生爬出窗外躲在牆邊簷篷避難，驚險萬分。



在槍擊發生時，魏茨曼（Jakob Weizman）在一間課室進行阿爾巴尼亞語的考試，課室就只有他和教授兩人。在考試途中，魏茨曼聽到了外邊傳來巨大的槍聲和尖叫聲。

兩人都呆着不知道應怎樣做，接下來出現更多的槍聲。他和教授隨即把門鎖上，拼命把多張桌子和椅子等能找到的東西都堵在門口：「就在我們成功堵着門5分鐘後，我們聽到有人試圖打開課室的門。」

魏茨曼想着是槍手想打開門，讓他相當害怕。他接着從窗外看見有人爬在簷篷上：「我以為槍手從大樓走上陽台，從外邊向人們開槍。」

在一些現場的照片可看見，爬出窗外躲在簷篷邊的，是正在避難的學生，情況相當驚險。

圖為12月21日，捷克首都布拉格的查理大學發生槍擊案，有學生冒險在簷篷邊避難。（Reuters）

魏茨曼表示，在最初的槍聲過去後，一切都很平靜，但突然半小時後又出現巨大的槍聲和尖叫聲。

在避難期間，魏茨曼發短訊給親人和女朋友，希望他們能報警告知警察他們反鎖在309號教室避難。「我只是希望告訴人們正在發生什麼事情，給母親打電話，給女朋友打電話。如果這就是我的死期，我只是在……我不知道，因沒有人會為這種情況做好準備。」

魏茨曼與教授在經歷驚恐的1小時後，最終讓趕來的警察成功救出：「當我們走出門外時，看見大樓到處都是血跡。」