美國賭城有大學發生槍擊　至少3人被殺　槍手亦亡

美國賭城拉斯維加斯（Las Vegas）12月6日發生槍擊案，地點為內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada, Las Vegas），警方指槍手被發現死亡，至少3人死亡，但未公布死者身份。警方未公布槍手身份及動機，指案件仍在調查。案發期間，當局一度以安全原因為由，對校園附近的國際機場實施空管，停止航班降落。 白宮也表示，正密切關注事件進展。



當地警方表示，威脅已經解除，但出於高度謹慎，該校當天停課。警方正對校內建築物逐一搜查，以確保沒有更多的傷者或疑犯。當局指出，警方接報後即時反應，曾與疑犯交火，然後疑犯死亡。不過，警方未公布疑犯是遭擊斃，抑或死於自殺。

大學於當地時間 11時53左右，在社群平台X推文稱，警方正處理校園內的槍擊事件。校方指案發於校內的 Beam Hall ，內有商學院和其他設施。校方呼籲學生撤離到安全區域，「逃跑、躲藏、還擊」。大約20分鐘後，大學指學生會大樓附近亦有槍擊報告，校園警察前往應對。警方不久後公布，疑犯已被發現並已死亡。

有該校教授Vincent Perez透過向媒體稱，他聽到7、8次槍聲。「我們就跑回裡面，意識到這是一場真正的槍擊事件，校園裡有一名槍手。」有網上照片顯示，據指是學生於課室躲在桌下。

聯邦調查局（FBI）到場協助，警方一度在X上敦促居民避開該地區，其後指槍手已經死亡，並未詳細說明事件詳情。