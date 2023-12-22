捷克校園槍擊｜擁槍與駕車同樣輕鬆　捷克爆大規模槍擊非意料之外

布拉格歷史上以「拋人出窗」為名，但在現代卻不怎麼發生暴力犯罪，會發生如這校園大型槍擊更是出乎意料。但這不代表無法預測，因捷克是歐盟國家中有着寬鬆擁槍制度的國家，且捷克文化以擁槍為榮。



捷克布拉格查理大學發生致命槍擊事件，造成14人死亡，25人受傷。市長斯沃博達（Bohuslav Svoboda）表示：「我們一直認為這些都與我們無關。但現在看來，不幸地我們的世界正在改變，槍擊問題也在這裏也出現了。」然而，槍擊事件可能不像他所說的，讓人難以預料。

圖為12月21日，捷克布拉格查理大學。查理大學發生槍擊案，造成包括槍手14人死亡，25人受傷。（Getty）

捷克的槍支法承認「獲得、持有和攜帶槍支的權利」，在2021年最近一次的憲法修正案中，人民基本權利保證了「合法使用武器保衛自己或他人生命」。

這一修正案是在102,000名公民簽署的請願書後通過，新法讓所有捷克的公民都能合法擁有槍枝。而擁槍幾乎就和駕車一樣，只要無犯罪紀錄，通過考試就能隨意購買。這與歐盟提倡的限制槍支呼籲相左，捷克是目前歐盟國家中擁槍制度最寬鬆的國家。

Karel Svoboda，布拉格拋窗事件。胡斯起義讓平民得以擁槍對抗天主教會。（Wikipedia）

捷克長期以來的擁槍歷史，可以追溯到1419年的胡斯起義（也就是第一次拋窗事件後發生），對抗天主教會開始。1517年的Wenceslaus Agreement確認了普遍擁槍的權利。儘管在1939年至1945年的納粹佔領期間，及冷戰期間統治捷克斯洛伐克的共產主義政權期間被嚴格控制，但在1989年天鵝絨革命後擁槍的風氣得以復興。

擁槍與捷克的傳統、文化和武器製造的自豪密不可分。截至2020年，捷克約有30.7萬名合法擁槍的公民，而捷克約有1060萬的人口，其中絕大多數人聲稱擁槍是出於安全的考慮。因此在相對寧靜的中歐國家，發生大規模槍擊事件並非罕見。

在2015年2月，一名63歲的男子在捷克東部城鎮Uhresky Brod的一家餐廳使用兩枝槍殺死了8人，然後自殺。與這次布拉格校園槍擊案一樣，槍手同樣合法擁有這兩支槍。