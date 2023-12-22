韓國搶救生育率「落猛藥」　仁川獎勵新育：每名新生兒領1億韓圜

韓國生育率連年下滑，2022年新生兒總數降到只剩24.9萬名，創下最低紀錄。仁川市政府為搶救生育率，在12月18日宣布「1億+我的夢想」計畫，對所有在仁川出生的小孩提供總額高達1億韓圜（約港241萬元）的補助。



韓聯社報道，仁川市目前已有多項鼓勵與支援生育措施，其中包括孕婦分娩資助、幼兒保育及學費支援等等，總額約7250萬韓圜（約43萬港元）。為進一步刺激生育率，仁川市政府在18日宣布名為「1億+我的夢想」（1억+i dream）的計劃。

新計劃在現有支援基礎下，對所有在仁川出生的嬰兒額外提供約2800萬韓圜資助，讓當地兒童由出生至18歲領取的支援增至1億韓圜（約60萬港元）。

圖為2019年3月9日，韓國首爾一些兒童在購物中心內玩電視遊戲之際，有人推着嬰兒車走過。（Getty）

「1億+我的夢想」分為多個部份，其中包括「天使支援基金」及「兒童夢想津貼」。天使支援金是針對1歲至7歲的兒童，兒童夢想津貼則是針對8歲至18歲，整個學齡階段的支援。只要是2024年出生的兒童，從滿8歲開始就能每月領15萬韓圜（約900港元）的支助，直到過了18歲為止。另外，已經出生但尚未滿8歲的小孩，也能按比例拿到兒童夢想津貼。

據韓國統計局最新公布，2023年第2季總生育率比去年同期減少至0.7，同期出生人數按年減6.8%至56,087人，為歷來同期最少。統計局指當地目前有5200萬人口，預料未來50年人口將跌至3600萬。

【延伸閱讀】韓國地鐵孕婦關愛座感應器掀爭議 廣播大大聲 男乘客嚇到彈起身

+ 8

【延伸閱讀】韓國發生連環施暴案 變態高中生專揀年輕女 得手後搶手機逃逸

+ 6

【延伸閱讀】韓國網紅公開欺凌者個人資料成風 「怪獸家長」店舖遇襲無奈關門