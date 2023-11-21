韓國網紅公開欺凌者個人資料成風　「怪獸家長」店舖遇襲無奈關門

韓國接連發生「網絡公審」，有惡意投訴老師的怪獸家長，個人資料被放在網絡上，導致他開的店被攻擊，被迫關門。



還有網紅自行人肉搜索，公布嫌疑者資料。

專家說，這是因為民眾對司法體制不信任。

家長疑「逼死老師」網民決定「私了」 背後是對韓國司法不信任（點圖了解更多）：

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韓劇《非法正義》預告曾有段話：「我們必須成為真正的傳播者，這是將治安維持者的意思告訴觀眾的唯一管道。」《非法正義》描述警校高材生晚上用正義鐵拳，教訓被司法輕放的罪犯，近期韓劇流行起私刑正義題材，而在現實生活也在上演。

其中一名韓國網紅在影片中說：「從現在開始公布犯下『釜山迴旋踢』隨機暴行案加害者的身分。」確實有愈來愈多YouTube網紅打着正義之名，直接在網絡公布罪犯資訊。

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據韓聯社報道，在YouTube搜尋「犯罪者身分」，針對告發和處罰壞人的相關頻道就有數十個。

像是先前震驚韓國的老師輕生案，就有網友將欺凌老師的家長個人資料po上網絡，這名家長隨後也遭全民懲處，朝他開的店家丟雞蛋、送弔唁，逼他只能關門歇業。

有韓國民眾認為：「法律上有處罰不夠重的地方。」但也有人表示：「和事件毫無關聯的人身份也因此曝光，我認為有部份被想賺錢的網紅惡意使用。」

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韓國其實曾經針對這樣的私刑正義做民意調查，當中高達49%民眾認為這是適當的舉動，44%認為若是重罪就支持，不支持只有4%。

專家認為這樣的現象顯示出韓國社會普遍對司法體系不信任，同時也擔心愈來愈多的網絡公審流於獵巫，最後反而波及更多不相關的人。

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