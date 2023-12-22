韓國攝理教教主鄭明析性侵包括葉萱等21女信徒　一審重判入獄23年

韓媒22日稱涉嫌性侵女信徒的韓國攝理教（或稱基督教福音傳教會、Jesus Morning Star，簡稱JMS）總裁鄭明析（정명석）被判重刑，獲刑23年。其中一名受害人是香港藝人方力申女友葉萱（Maple）。



鄭明析以強姦和猥褻罪名被刑事起訴。大田地方法院刑事12庭22日就鄭明析案宣判，判處有期徒刑23年，佩戴電子腳銬15年，今後10年禁止在兒童和青少年相關設施和殘疾人福利設施工作。

這刑罰裁量遠超大法院量刑委員會提出的量刑範圍，即有期徒刑4年至19年3個月。

法院稱，被告人針對多名信徒慣性施加性暴力，惡意利用順從自己的女信徒們心智迷亂的狀態。被告在從接受偵查機構調查到法庭審理的全過程中一直否認犯行，為受害者帶來嚴重的二次傷害。法庭又指出，且多數案件相關人士接受調查時作虛假陳述，有組織地妨礙調查。

鄭明析此前涉嫌性暴力和猥褻女信徒被判有期徒刑10年，2018年2月刑滿出獄。

他自2018年3月至2021年9月，在位於忠清南道錦山郡的傳教會旗下研修院等地對一名香港女信徒合計實施23次性暴力和猥褻，還猥褻一名澳洲籍和韓籍女信徒。鄭明析因此被逮捕與起訴。

迄今以性暴力或猥褻罪名向偵查機構控告鄭明析的受害女性合計21人，其中還包括未成年人士。與鄭明析合謀作案的JMS「二把手」金智善（音）等JMS四名高層在近期進行的一審中分別獲刑1年6個月至7年不等。

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