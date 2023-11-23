攝理教主鄭明析性侵案　韓國檢察官尋求判囚30年

韓國檢察官正在尋求對醜聞纏身的攝理教主鄭明析判處30年監禁。



韓聯社報道，鄭明析被指控在2018年2月至2021年9月期間多次強姦和性侵兩名攝理教女性信徒，並猥褻另一名韓國女性信徒。

在法庭聽證會上，檢察官還要求鄭明析接受500小時的性治療計劃，並要求他戴腳踝監視器20年。

鄭明析2009年2月因強姦女性信徒和挪用該組織資金而入獄10年，於2018年出獄。

▼挺身作供指控鄭明析的前信徒中，包括香港人葉萱，閱讀更多：方力申女友Maple葉萱控鄭明析性侵 攝理教阻Netflix新片播映失敗▼

+ 2

攝理教原名基督教福音宣教會（又稱JMS，鄭明析名字縮寫）。教會不走保守路線，舉辦歌舞活動、巡遊吸引年輕人，也在多所大學招收信徒。據報道，攝理教聲稱在韓國有逾10萬名信徒，300個分支教會，海外有逾1萬名信徒。

韓國攝理教多年來極具爭議，其教主鄭明析自稱救世主，他被指打着「愛的教育」旗號伸魔爪，讓遭洗腦的受害者以為得到「上帝的愛」。指控他的受害者遍布多地，包括韓國、日本、台灣、香港和澳洲。

鄭明析被釋放後，遭到更多性侵犯指控。2022年初，兩名女子在韓國召開記者會指控鄭明析。她們均已報警，韓國警方在2022年10月再次拘捕鄭明析。

【相關圖輯】點圖重溫鄭明析發表過的種種誇張言論：

+ 5

本文獲《聯合早報》授權轉載

