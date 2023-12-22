安理會料就加沙停火決議案投票　草案中「要求立即停止交戰」被刪

聯合國安理會在四度推遲投票後，預計22日就加沙停火決議案草案投票。



一些國家希望有措辭更有力的文本，因最新草案取消「緊急和可持續停止敵對行動」的呼籲。鑑於這些重大變化，很多國家表示，他們需要在投票前諮詢本國，預計投票22日進行。

路透社22日稱，它取閱得到最新的草案呼籲「採取緊急措施，立即允許安全和不受阻礙的人道主義援助准入，並為可持續停止敵對行動創造條件」，而要求立即停止交戰的字句已被刪。

這個改動被視為為安撫華府而做出的改變。

圖為2023年12月20日，一名以色列軍事戰術無人機操作員在加沙邊境附近進行準備工作。（Reuters）

美國是5個常任理事國之一，可否決在安理會提出的任何決議。美國在10月18日否決了由巴西主導的決議草案。美國12月8日一票否決聯合國安全理事會旨在推動實現巴以人道主義停火的決議草案。多個阿拉伯國家隨後敦促聯合國大會12月12日召開緊急特別會議，表決提出同樣訴求的草案，美國投下反對票。這草案獲得150多個國家支持。

如今一套支持加沙人道援助的機制在21日稍晚時確定，美國駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）稱這是一個美國可支持的方案。

聯合國安理會本在18日對阿聯酋提出的決議進行投票，但美國及以色列就草案中的字眼多次表達不滿，令表決在週內自18日起每天都被延後。