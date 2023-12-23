美國稱逾20國加入「紅海護航聯盟」　至少8國拒絕公開身份

據路透社12月22日報道，美國防部21日稱，已有20多個國家同意加入美國近日發起的「紅海聯盟」，來保護紅海的商業交通不受也門胡塞武裝的襲擊。然而，美國防部的數據顯示，至少有8個加入的國家拒絕公開身份。



路透社稱，這表明在以色列與哈馬斯的戰爭導致地區緊張局勢加劇之際，這項行動具有政治敏感性。

「我們現在已經有20多個國家簽字參與。那些已經同意公開討論他們參與的國家，我們已經把它們列出來了。」美國防部發言人賴德（Patrick Ryder）在發布會上特別提到了希臘和澳洲，並稱「我們將允許並尊重其他國家談論他們的參與情況。」

「有時候是軍艦，有時候可能是工作人員或其他類型的支持。」賴德稱，每個國家都將盡其所能，並稱其為「自願聯盟」。

也門胡塞武裝（Houthis）2023年11月19日在紅海南部扣押貨船Galaxy Leader，其成員以直升機登船畫面翌日曝光，圖中可以武裝分子在船上甲板。（Reuters）

因頻頻遇襲，多家國際航運巨頭暫停在紅海海域航行。當地時間18日，美國宣布組建名為「繁榮衛士行動」（Operation Prosperity Guardian）的海上聯軍予以威懾，公開名單中包括美國、英國、巴林、加拿大、法國、意大利、荷蘭、挪威、塞舌爾和西班牙十國。多家媒體注意到，其中沒有一國與紅海接壤，僅巴林位處中東，且沒有中東大國公開參與這一聯盟。但也有匿名美國官員透露，還有其他幾個國家也同意參與此次行動。

綜合美國彭博社、澳洲廣播公司（ABC）21日報道，澳洲拒絕了美國關於派遣一艘軍艦幫助保護紅海國際航道的要求。澳副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）稱，「我們不會派一艘軍艦或一架飛機」，澳洲的戰略重點必須保持在印太地區。

圖為2023年11月19日被也門胡塞武裝（Houthis）在紅海南部扣押的外國貨船Galaxy Leader。武裝組織20日發布照片，顯示組織的船在Galaxy Leader旁邊航行。持有Galaxy Leader的公司總部在英國、貨船由日本郵船（Nippon Yusen）經營。（Reuters）

此前，美國已向「聯合海上力量」（CMF）的39個成員國發出請求，要求它們加強努力，保持這條關鍵航線的暢通。然而連日來，澳政府一直表示不會派遣軍艦，最終稱將再派11人前往巴林，那裏是美國領導、旨在維護中東航運安全的「聯合海上力量」總部所在地。

澳媒報道稱，一名美國官員似乎對澳政府這一聲明持批評態度，稱澳洲不能「假裝全球問題不需要全球解決方案」。

事實上軍事專家曾有質疑，澳洲軍艦的配置是否適合在該地區提供援助。除了把澳洲軍艦開到紅海需要時間，澳洲國立大學國際法專家羅斯韋爾（Don Rothwell）提到，「如果皇家澳洲海軍的軍艦在紅海遭遇恐怖襲擊，那他們的交戰規則是什麼，這對澳洲來說是很真實的問題。皇家澳洲海軍軍艦的部署可能會被視為加沙危機的升級，而澳洲支持停火，希望緩解危機。」

本輪巴以衝突爆發後，也門胡塞武裝第一時間宣布支持哈馬斯和巴勒斯坦事業，並表示將打擊任何將要前往以色列的船隻。

胡塞武裝2023年11月20日發布的照片中，可見武裝分子登上紅海一艘船，打開甲板上的駕駛艙門。（Reuters）

英國《經濟學人》16日刊文稱，非洲和阿拉伯半島之間的曼德海峽連接紅海與亞丁灣，是國際航運要道之一，全球約12%的貿易運輸和30%的貨櫃運輸從曼德海峽通過。但在最近幾週，隨着也門胡塞武裝為聲援巴勒斯坦而開始襲擊船隻，這裏已經成為了「禁區」。近日，胡塞武裝顯著擴大了行動規模，迫使多家國際航運巨頭宣布暫停途徑紅海的航線。

路透社援引數據稱，與12月8日至12日相比，12月15日至19日期間，通過曼德海峽的船舶數量下降了14%；國際貨櫃運輸成本也隨即飆升，截至12月19日，從中國運送一個貨櫃到地中海的費用漲至2413美元，本月上漲幅度高達44%。航經紅海船隻的保險費用同樣飆升。

20日，也門胡塞武裝領導人胡塞（Abdul Malik Houthi）發表講話稱，美國組建所謂海上聯軍，意在將更多國家捲入其中保護以色列及相關船隻，藉機實現紅海、亞丁灣和曼德海峽的軍事化，此舉違背了國際法，並威脅了海上航行安全。

在胡塞武裝2023年11月20日發布的照片中，可見武裝分子登上位處紅海一艘貨船Galaxy Leader之後，在船上一處舉起手槍。（Reuters）

他敦促紅海沿岸國家採取明確立場，譴責美國這一侵犯其權利、威脅其安全與穩定的行動，並強調美國將紅海變成戰場對任何國家都是有害之舉。

胡塞還在講話中承諾，該組織在紅海的軍事行動僅針對與以色列相關的船隻，敦促各國不要參與美國帶頭的護航聯盟，尤其向阿拉伯國家喊話：「阿拉伯人要是想給美國鼓掌，跟着他們舞，都可以，但不應加入美國針對我們的戰爭。」

路透社援引消息稱，航運公司對聯軍的軍艦數量和護航計劃仍「一頭霧水」，許多船隻只能繼續避開紅海海域。多名航運業人士質疑稱，聯軍「除了把導彈從天上打下來，還會幹嘛」。

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