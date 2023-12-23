聯合國安理會通過加沙決議　中國：繼續為早日平息戰火作不懈努力

聯合國安全理事會12月22日通過一項旨在增加對加沙地帶人道援助的决議後，中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵表示，中方願同安理會其他成員一道，繼續推動安理會及時採取進一步負責任、有意義的行動，繼續為早日平息加沙地帶戰火、切實執行「兩國方案」、實現中東和平穩定作出不懈努力。



根據中新社，戴兵22日在安理會表決巴以局勢決議草案後的解釋性發言中說，安理會這次表決一再推遲，受到各方廣泛關注，在過去幾天裏，為最大限度凝聚共識，阿聯酋代表團作出了不懈努力，於21日深夜重新提交決議草案，中方對安理會剛剛表決通過這項決議表示歡迎。

戴兵說，因為眾所周知的原因，這項決議草案在一些重要方面做了不少調整，與安理會成員努力的方向並不一致，並沒有達到預期，同時，考慮到當前緊迫形勢和加沙地帶日甚一日的人道災難，安理會的這次行動至少還是為推動人道物資更多、更快進入加沙地帶帶來一線希望，當然，能否讓災難中的加沙地帶民眾真正感受到這一線希望，還取決於決議能否切實得到執行，決議有關要求能否不折不扣地落到實處。

他說，中方期待有關方根據安理會決議採取緊急行動，擴大對加沙地帶的人道援助，包括充分利用凱雷姆沙洛姆過境點，並增開其他過境點，確保充足的人道物資安全和不受阻礙地進入加沙地帶，中方希望決議新確立的監督機制盡快到位，期待聯合國秘書長及時向安理會報告決議執行情況，安理會應該隨時準備採取進一步行動，解決決議執行中遇到的問題和困難。

戴兵表示，決議重申衝突各方都應該遵守國際法包括國際人道法規定的義務，中方敦促以色列立即改弦更張、停止無差別軍事攻擊，停止對加沙地帶民眾的集體懲罰，作為佔領方，以色列有義務保障加沙地帶民眾的人道需求，有義務保障在加沙地帶的人道工作者安全。實現停火仍是壓倒一切的前提。只有停火才能避免包括被扣押人員在內更多平民的傷亡，只有停火才能避免地區衝突走向失控，只有停火才能避免政治解決前景徹底葬送。