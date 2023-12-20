以巴衝突︱聯合國安理會加沙議案表決再延一天

聯合國安全理事會對一項允許救援物資「安全和不受阻地」進入加沙地帶的決議表決再次被推遲，原因是安理會成員為決議中的措辭爭論不休；在此同時，加沙地帶的援助工作已幾近崩潰。



法媒報道，3名外交消息人士說，對文案的投票已被推遲到星期三（12月20日），最新版本呼籲「暫停」（suspension）敵對行動。

另據路透社報道，安理會成員國仍在努力談判，希望避免決議第三次被美國否決。

以軍2023年12月18日發布圖片，顯示以色列士兵在加沙地區執行任務。（Reuters）

安理會15個理事國最初計劃於星期一（18日）對一項由阿聯酋起草的決議進行投票。但外交官說，阿聯酋和美國無法對停止敵對行動和建立聯合國援助監控提議等措辭達成一致，導致投票一再被推遲。

當被問及安理會是否接近達成協議時，美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）說，「我們正在努力，我們確實在努力。」美國為安理會常任理事國，可以對安理會決議動用否決權。

獲美國支持的以色列反對在決議中使用「停火」一詞。而這成了問題的癥結所在。外交官們對是否在決議中使用「暫停」或「休戰」，或把任何停火安排定性為「人道主義」而爭持不下。

本文獲《聯合早報》授權轉載

