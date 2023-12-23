美媒：美國考慮放鬆向沙特出售攻擊性武器禁令

《紐約時報》12月21日援引知情人士的話稱，最近幾周，沙特官員向美國議員和總統助理施壓，要求他們放鬆對沙特出售攻擊性武器的禁令。根據一名美國官員的說法，拜登政府正準備放鬆相關限制，這跟沙特與也門胡塞武裝和談取得成效有關，但他沒有說明何時落實此事。報道說，一旦拜登認為此舉不符合美國的利益，該舉措仍可能被撤銷。



報道稱，沙特是迄今為止美國武器的最大買家。拜登總統兩年前實施了這一禁令，限制向沙特出售主要的進攻性武器，當時人們擔心美國的武器被沙特用於對付也門平民。在被禁令擱置的交易中，有一筆價值4.78億美元的精確制導彈藥軍售項目。

2022年3月，沙特和胡塞武裝在美國和聯合國的斡旋下達成休戰協議。當前，沙特和胡塞武裝正努力鞏固和平協議，使雙方停戰正式化。一名美國官員告訴美媒，美國向沙特明確表示，當沙特不再參與也門衝突時，美國對銷售某些類別武器的禁令將會解除。這位官員說：「也門的這段平靜期現在已經持續了近兩年，是前所未有的……我們準備與國會適當協商，讓事情恢復正常秩序。」

《紐約時報》引述美國和沙特官員的話透露，最近幾週，沙特官員向美國議員和總統助理施壓，要求他們放鬆對銷售攻擊性武器的禁令。官員們都表示，沙特給出的理由是：他們需要保護與也門接壤的南部邊境地區，以防未來發生衝突。沙特方面還稱，隨着巴以衝突的肆虐，他們必須對不斷升級的地區局勢做好準備。

美國國務卿布林肯於10月15日在沙特阿拉伯利雅德會見沙特王儲穆罕默德。（沙特阿拉伯通訊社/路透社）

美國官員沒有說明什麼時候會放鬆銷售禁令。報道指出，如果拜登認為，允許進攻性武器流入沙特不符合美國的利益，這一舉措可能會被撤銷。

拜登這項擬議的政策轉變可能會遭到一些國會議員的反對。2022年10月，當沙特與俄羅斯等主要產油國聯手大幅度削減石油產量後，美參議院外交關係委員會宣佈暫停向沙特出售現有防禦系統以外的任何東西，稱這項禁令將一直持續「直到沙特改變對俄烏衝突的立場」。

《紐約時報》注意到，就在上述消息傳出時，胡塞武裝顯著擴大了打擊前往以色列船隻的行動規模，迫使多家國際航運巨頭宣佈暫停途徑紅海的航線，轉而選擇繞行好望角的更長航線。紅海是全球最繁忙的海運路線之一，全球大約12%航運途徑這裏。

當地時間12月18日，美國宣布組建名為「繁榮衛士」的海上聯軍予以威懾，公開名單中包括美國、英國、巴林、加拿大、法國、意大利、荷蘭、挪威、塞舌爾和西班牙十國，西班牙國防部隨後否認，荷蘭、挪威僅表示派人但不派船。多家媒體注意到，其中沒有一國與紅海接壤，僅巴林位處中東，且沒有中東大國公開參與這一聯盟。