聯合國：也門衝突各方同意停火　九年內戰或可結束

也門衝突各方已經承諾實施停火，並同意參與聯合國領導的和平進程。



法新社報道，聯合國也門問題特使格倫德伯格（Hans Grundberg）星期六（12月23日）說，也門衝突各方承諾在全國範圍內實施停火，解除經濟限制，並為恢復聯合國主導的包容 性談判做準備。 這標誌著也門向結束長達九年的內戰邁出新的一步。 這場戰爭已造成數十萬人死亡，並引發了世界上最嚴重的人道危機之一。

在此之前，格倫德伯格近日在沙烏地阿拉伯和阿曼會見也門總統委員會主席拉沙德（Rashad Al-Alimi），以及受伊朗支持的胡塞武裝組織首席談判代表穆罕默德（Mohammed Abdul Salam）。

格倫德伯格辦公室發布的聲明稱，他「歡迎各方承諾採取一系列措施來實施全國範圍的停火…並為恢復包容性政治進程做好準備」。

他將與各方接觸，在聯合國主持下制定路線圖，其中包括承諾支付公務員工資、開放通往被胡塞組織封鎖的塔伊茲市（Taez）和其他地區的路線，以及恢復石油出口。

法新社指出，自2014年胡塞武裝組織控制也門首都薩那（Sanaa）以來，也門一直陷入衝突。 2015年3月，沙烏地阿拉伯主導成立多國聯軍，對胡塞武裝發動軍事行動。

2018年，在聯合國斡旋下，衝突各方曾達成停火，但不久後就互相指責對方破壞停火協議。 後經多方協調，也門衝突各方於2022年4月2日達成暫時停火協議並兩度延長。 今年10月， 各方未能就再次延長停火協議達成共識。

格倫德伯格說：「也門人正在關注並等待這一新機會，以取得切實成果並在實現持久和平方面取得進展。」他補充道：「各方已經邁出了重要一步。他們的承諾首先是對也門人民的義務。」

經過多年戰亂，胡塞武裝組織已經控制也門大片地區，也建立了驚人的武器庫。 近幾個月，以哈衝突不斷加劇地區緊張局勢，胡塞武裝組織聲援哈馬斯，並多次要求以色列停止對加薩地帶的攻勢，否則該組織將攻擊與以色列有關聯或前往以色列港口的船隻 。

美國國防部稱，胡塞組織已針對超過35個不同國家的10艘商船發動100多次無人機和飛彈攻擊，對紅海貨運航道構成安全威脅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

