俄羅斯2023年勞動力短缺約480萬　戰爭是原因之一

俄羅斯《消息報》星期天（12月24日）引述俄羅斯科學院經濟研究所的專家和研究報告稱，2023年俄羅斯勞動力短缺約480萬，到2024年這一問題仍將嚴重。



路透社報道，俄羅斯央行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）上個月表示，隨着莫斯科加大向軍隊的投入，俄羅斯勞動力枯竭導致勞動力嚴重短缺，並威脅經濟增長。

自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，數十萬俄羅斯人因不贊同戰爭或害怕被徵召入伍離開該國，其中包括高素質的工程師和電腦專家。俄羅斯總統普京本月早些時候稱讚2.9%的歷史低失業率，稱目前沒有必要進行新一輪的動員。

2023年11月27日，俄羅斯莫斯科下過一場大雪後，一名工人在一建築物屋頂進行除雪。（Reuters）

《消息報》稱，2022年和2023年俄羅斯的勞動力短缺情況急劇加劇。報告稱，司機和商店工人的需求量特別大。該報引述官方數據稱，到2023年中期，空缺數量占勞動力總數的比例從一年前的5.8%上升至6.8%。

報道指出，勞工部長科佳科夫（Anton Kotyakov）曾表示，製造業、建築業和運輸業都遇到勞動力短缺的問題，迫使企業提高工資以吸引更多員工。

該報說，明年勞動力短缺的情況可能會持續下去，因為工廠工人、工程師、醫生、教師和其他職業的空缺尤其難以填補。

她指出，人口結構不佳和「人口遷移」是勞動力短缺的原因之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載

