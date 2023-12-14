普京記招「金句」：61萬俄軍在烏暫不需再動員　談與美復交3條件

我們進行了局部動員，徵集了30萬人……這些人戰鬥得很好，真的很好。有俄羅斯14個加盟共和國的英雄。我認為有244,000人在特別軍事行動區……在那之後，我們展開一場運動，吸引人們自願與武裝部隊簽約。截至昨天晚上，我得知我們現已有48.6萬份合約。