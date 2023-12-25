波蘭農民結束封鎖邊境　恢復與烏克蘭貨車運輸

撰文：聯合早報
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烏克蘭邊境服務局12月24日表示，波蘭農民已結束了對烏克蘭和波蘭之間邊境過境點的封鎖，貨車的通行已完全恢復。

路透社報道，服務局在Telegram上表示：「卡車通行已經恢復，波蘭農民結束對梅迪卡（Medyka）與謝赫尼（Shehyni）之間的過境點的封鎖。」

服務局引述波蘭邊防警衛的話說，過境點的抗議活動於基輔時間24日上午9時30分結束，進入烏克蘭的卡車的登記和過境目前照常進行。

波蘭農民23日表示，他們將從24日起暫停在波烏邊境的過境點舉行抗議活動，但貨車司機將在聖誕節期間繼續封鎖其他三個過境點。

自11月6日以來，波蘭的貨車司機封鎖了波蘭與烏克蘭的多個過境點，要求恢復烏克蘭公司需要獲得許可證才能在歐盟運營的制度，對於尋求進入烏克蘭的歐洲貨車司機也是如此。

後來，農民也加入了他們的行列，要求政府對玉米提供補貼，並且不增加稅收。

烏克蘭副總理庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）21日表示，基輔希望與波蘭新政府達成協議，結束邊境的貨車封鎖。

烏克蘭運輸分析人士表示，大約有3900輛卡車在波蘭一側等待進入烏克蘭。

波蘭新任總理圖斯克（Donald Tusk）上星期表示，新政府將盡力迅速結束司機的抗議活動。

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