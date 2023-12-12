波蘭攝影師環繞日本拍下酩酊大醉上班族　揭示充斥壓力過勞社會

時尚最高！最 Fashion 的攝影專刊！2008 年至 2010 年間，波蘭攝影師 Pawel Jaszczuk 拍攝了一系列連專業模特兒也必須自嘆不如的精彩影像——酩酊大醉的日本上班族正在發揮潛意識裡的時尚能量，散發人類最為極致的前衛創意。

文：moom bookshop｜圖片來源：Pawel Jaszczuk《HIGH FASHION》



Pawel Jaszczuk《HIGH FASHION》（圖片來源：https://moom.cat/l/VXMfi3）

Pawel Jaszczuk《HIGH FASHION》（圖片來源：https://moom.cat/l/VXMfi3）

Pawel Jaszczuk《HIGH FASHION》（圖片來源：https://moom.cat/l/VXMfi3）

居住於日本的 Pawel Jaszczuk，總是在深夜一點到四點間騎著腳踏車於街上遊蕩，環繞於各個街區只為執行他的攝影計畫。開始拍攝的沒多久，2009 年出版社 Morel Books 便為他出版了一本黑白印刷的小攝影誌 《Salaryman》，限定 150 本迅速銷售一空。此次是由日本出版社 Zen Foto 所出版的全新的版本《HIGH FASHION》，攝影師從當時大量拍攝的照片中，挑選出那些白天西裝筆挺、中規中矩的職場上班族，入夜卻進入變身模式，徹底解放自我，呈現出各種不可思議的睡姿。「HIGH FASHION」一標彷彿是為他們量身打造，試圖成為今夏最具代表性的時尚刊物。

Pawel Jaszczuk《HIGH FASHION》（圖片來源：https://moom.cat/l/VXMfi3）

Pawel Jaszczuk《HIGH FASHION》（圖片來源：https://moom.cat/l/VXMfi3）

Pawel Jaszczuk《HIGH FASHION》（圖片來源：https://moom.cat/l/VXMfi3）

Pawel Jaszczuk 表示，這部作品並非要對飲酒過量提出批判，他只是被西裝筆挺的上班族與骯髒殘舊的街道對比所吸引，為此開始執行拍攝計畫。《HIGH FASHION》一書，正是隱含著攝影師的些許幽默，同時訴說這個充斥過勞與壓力的當代社會，成為一冊耐人尋味的啟示錄。

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（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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