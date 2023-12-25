Hyperloop One年尾辭退所有員工　超級高鐵成泡影

美國Hyperloop One公司曾標榜建立真空高鐵，並獲維珍創辦人布蘭森（Richard Branson）入主支持，惟該公司決定在12月31日辭退所有員工，令超級高鐵之夢頓成泡影。



英國廣播公司（BBC）12月23日引述彭博社報道，Hyperloop One餘下員工會在今年底離職，公司結束近十年的運作。

真空高鐵（Hyperloop）構想由Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）在2013年提出，透過在管道內以高速發射太空艙。Hyperloop One因此應運而生，該公司承諾利用磁懸浮（maglev）列車在真空管以時速1127公里行駛，除了可以大幅縮短交通時間，亦比現有的高速交通工具更環保。

Hyperloop One曾在美國內華達州（Nevada）沙漠內建立實驗路線，並在2020年首次成功進行載人測試，當時列車在500米的測試路段中，錄得最高時速172公里。惟有專定質疑其建造技術問題，而且它難以轉彎，因此所有管道都需要以直線設計。

該公司在2022年宣布更改策略，將超級高鐵定位為貨運方面，同時辭退超過100名員工，但惹來布蘭森的不滿，並同年底決定撤資，令公司陷入財政困難。

除了政策上的急轉彎，Hyperloop One亦面對多宗醜聞，包括有董事涉嫌挪用公款遭俄羅斯法院判刑；另一名投資者則捲入性醜聞而被迫下台。