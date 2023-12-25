以巴戰爭：加沙斥以色列空襲難民營70死　埃及提3階段停火新方案

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）的戰爭仍然持續，加沙衞生部指控以色列12月24日晚上空襲加沙中部一個難民營，導致至少70人死亡。阿拉伯傳媒報道，一直負責斡旋工作的埃及提出新的停火方案，倡分3階段實現全面停火，釋放所有人質。



由哈馬斯控制的加沙衞生部表示，位於加沙中部的邁加齊（Al-Maghazi）難民營遭受空襲，至少3座建築遭擊中，官員形容「一個人口稠密的居住區被摧毀」。

事件中有至少70人死亡，包括至少12名婦女與7名兒童。死亡人數還可能進一步上升。

以軍表示正調查有關事件的報道。

由哈馬斯控制的加沙衞生部2023年12月25日表示，位於加沙中部的邁加齊（Al-Maghazi）難民營遭受空襲（Reuters）

以巴戰爭自10月7日至今超過2個半月，沙特傳媒Asharq引述消息人士報道，負責斡旋工作的埃及已提出新的停火方案。以軍25日證實消息。

據Asharq指，埃及提出的方案分為3階段，第1階段是暫時停火兩星期，甚或可延長至3星期、4星期，期間哈馬斯要釋放40名人質，包括婦女、未成年人士與年老男士，尤其是生病或受傷者。以色列則會釋放120名巴勒斯坦囚犯，期間以色列坦克也會撤出加沙，並讓人道援助送入加沙地帶。

第2階段是舉行由埃及發起的「巴勒斯坦民族對話」，目標是終結巴勒斯坦人的分歧，即巴勒斯坦自治政府與哈馬斯的矛盾，並組成由技術官員主導的約旦河西岸與加沙政府，監督加沙重建，並為巴勒斯坦議會和總統選舉鋪路。

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第3階段是全面停火，哈馬斯釋放以色列剩餘的人質，包括士兵，以換取以色列也釋放數目未定的巴勒斯坦囚犯。在這階段，以色列會從加沙撤走部隊，並要讓流離失所的加沙人返回加沙北部家園。

《以色列時報》指，估計仍有129名人質遭囚禁在加沙，部份人已經死亡。