以巴戰爭溢出風險蔓延至印度外海？無人機襲擊與以色列有關商船

英國海事安全公司安布里（Ambrey）12月23日稱在印度西海岸附近的一艘與以色列有關連的商船被一部無人機擊中，釀成火災。它是這一輪以巴戰爭在10月7日爆發以來，已知同類襲擊首次在距離紅海如此遙遠的地方發生。



事件發生在印度韋拉沃爾（Veraval）西南方200公里，那艘懸掛利比里亞（Liberia）國旗的化學產品油輪被擊中後起火，火勢最終被撲滅。沒有機組人員傷亡。

安布里稱，商船以往都被勸告，這類攻擊通常針對以色列附屬船隻，但過去也曾錯誤地襲擊過與以色列有關連的船隻。安布里稱，這事件發生在它設定的「伊朗無人機高度威脅區域」。

公司稱印度海軍就事件作出反應。印度海軍回應路透社的查詢，稱在當地時間23日早上對於船隻求援進行回應。

一名官員稱：「船員和船隻的安全已經確定。海軍還派遣一艘軍艦抵達該區，並根據需要提供援助。」這位官員拒絕透露姓名，因他無權討論這一事件。

▼英國的海上委貿易行動辦公室（UKMTO）23日在社交媒體X發文，稱接獲報告稱一艘船在相關水域遭一部無人機擊中，導致爆炸着火。

船公司在其網站公布消息：「據報告，一些結構受損，一些水湧上船。這艘船與以色列有關連。它最後一次停泊的地點是沙特阿拉伯，當時的目的地是印度。」

路透社23日引述亞洲新聞國際通訊社（ANI）稱，發生爆炸起火的船隻名為MV Chem Pluto，當時在連送原油至沙特阿拉伯。ANI引述印度海軍消息稱，船上有約20名印度人。

▼亞洲新聞國際通訊社稱，MV Chem Pluto向印度海軍出動求援，後者派出P-8I反潛偵察機與軍艦提供協助。

路透社的追蹤系統顯示，MV Chem Pluto正在駛向印度門格洛爾港（ Port of Mangalore）。

有伊朗支持的也門胡塞武裝（Houthis）對經過紅海（Red Sea）的船隻發動一系列無人機和導彈襲擊，旨在就以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）在加沙地帶持續交戰，向以色列政府施壓。中東不少國家都擔心，情況繼續下去，戰事有外溢風險。