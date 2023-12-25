李強就加強瀾湄合作提四點建議　包括強力打擊網賭電詐等犯罪

撰文：蕭通
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國務院總理李強12月25日在北京中南海紫光閣，以視頻方式出席瀾滄江－湄公河合作第四次領導人會議。李強和緬甸領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）共同主持會議，柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）、老撾總理宋賽（Sonexay Siphandone）、泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）、越南總理范明政出席。李強就加強瀾湄合作提出四點建議，包括堅持開放合作、推進綠色合作、加強安全治理、深化人文交流。在加強安全治理上，李強提到各國須強力打擊網賭電詐等犯罪行為。

瀾湄六國合作啟動七年　命運共同體建設積極進展

李強在會議上稱，瀾湄合作是瀾湄六國一道發起和推進的重要事業，啟動七年來，在主席習近平同各國領導人戰略引領下，六國始終平等相待、真誠互助、親如一家，打造了促進發展的有力引擎，構築了共同安全的堅強護盾，拉緊了相知相親的情感紐帶，特別是中柬、中老、中緬、中泰、中越先後宣布共建雙邊命運共同體，進一步助力瀾湄國家命運共同體建設取得積極進展，樹立了構建人類命運共同體的典範。各方要持之以恆推進這一共同事業，推動瀾湄國家命運共同體建設不斷走深走實，努力打造高質量共建「一帶一路」示範區、全球發展倡議先行區、全球安全倡議實驗區和全球文明倡議首善區，持續增進各國人民福祉，在實現現代化的道路上相互支持、並肩前行。

李強就加強瀾湄合作提出四點建議：

一是深化融通發展，堅持開放合作，共同規劃實施好瀾湄區域互聯互通戰略項目，推動跨境經貿、產能、農業等合作項目提質升級，維護產業鏈供應鏈安全穩定，加強智能製造和大數據合作。中方將設立瀾湄合作共同發展專項貸款，支持各國重點項目。

二是推進綠色合作，充分尊重各國合理開發利用水資源的正當權益，照顧彼此關切。中國願同各國探討開展瀾湄全流域治理等合作，大力推進能源轉型、生態保護等合作。

三是加強安全治理，統籌共同、綜合、合作、可持續安全，深入推進「平安瀾湄行動」，強力打擊網賭電詐等犯罪行為。

四是深化人文交流，中方支持舉辦瀾湄國家青年企業家論壇，願同各方培育智庫、地方等合作新亮點。

各方感謝中國推進合作

與會領導人就甘肅地震造成人員傷亡向中方表示誠摯慰問。各方高度評價瀾湄合作取得的豐碩成果，感謝中方為推進瀾湄合作作出的突出貢獻，表示瀾湄合作基於相互尊重、互利共贏、開放包容、不干涉內政等重要原則，是增進地區人民福祉、維護地區和平與發展、促進地區經濟一體化的重要平台。六國要共享機遇、共迎挑戰，共同規劃瀾湄合作未來發展，加強農業、創新、減貧、互聯互通、數字經濟、綠色發展、水資源、旅遊、人文及打擊網絡電詐等領域合作，進一步推動瀾湄合作走深走實，構建瀾湄經濟發展帶，打造瀾湄國家命運共同體。

會議發表《瀾湄合作第四次領導人會議內比都宣言》《瀾湄合作五年行動計劃（2023－2027）》和《瀾湄地區創新走廊建設共同倡議》。泰國接任下屆瀾湄合作共同主席國。

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