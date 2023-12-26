法國扣留包機逾300印度客4天後放行　25人申庇護拒改飛孟買

一架被指可能涉及人口販運、載有303名印度乘客的包機，在法國被扣留4天後於12月25日獲放行。但目的地從原來的中美洲尼加拉瓜，改為飛往印度孟買，且乘客人數減為276名。303名乘客中，有2人因涉及人口販運仍被扣查，另有25人留在法國尋求庇護，包括5名未成年人。



法國馬恩省（Marne）當局發聲明稱，該班客機由羅馬尼亞包機公司Legend Airlines執飛，21日從杜拜起飛，途中在馬恩省的機場加油，但遭當局扣押。當局收到匿名舉報，指機上乘客有可能是人口販賣的受害者。機場因此被關閉，當局展開問話調查，同時多名法官、律師、翻譯員到場處理案件。其中，法官須決定能否繼續扣留乘客。

被懷疑涉人口販運 原定飛尼加拉瓜

經過連日問話後，當局相信該批旅客是自願登機，不涉任何受害人，但會繼續調查案件是否違反移民法。涉事航機為一架空中巴士A340，機身白色、沒有標誌，包機公司強調，該公司未參與任何人口販運，又指部份乘客拒絕飛往孟買。

外國媒體指出，近年經尼加拉瓜偷渡到被美國的人數急增，但當局未透露是否與今次扣留客機有關。印度駐法國大使館在社交網站表示，感謝事件得到快速解決。