俄佔克里米亞黑海北岸港口猛烈爆炸　媒體：烏克蘭炸毀俄登陸艦

克里米亞黑海沿岸的費奧多西亞鎮（Feodosia/ Theodosia）港口12月26日傳巨大爆炸聲，火勢已被控制，港口封閉。荷蘭媒體BNO News於26日稱，俄登陸艦「新切爾卡斯克」號（Novocherkassk）受襲。



包括烏克蘭RBC.UA新聞網在內多家烏媒26日報道，社交媒體Telegram上的新聞賬號SHOT稱，克里米亞費奧多西亞地區「傳出強烈爆炸聲」，據初步判斷，當地防空系統已啟動。

俄控克里米亞地區（Crimea）領導人阿克肖諾夫（Sergei Aksyonov）26日凌晨4時15分左右在Telegram發文說：費奧多西亞地區「遭敵方襲擊」，該地區已被封鎖。他還稱，火勢已被控制。

社文媒體上有媒體賬號發文稱，，俄登陸艦「新切爾卡斯克」號已被炸毀。在2022年3月烏軍發聲明稱，軍方曾對在亞速（Azov）地區別爾江斯克港發動襲擊，當時「新切爾卡斯克」號也曾受損。

他說，所有緊急服務人員已到達現場，將疏散多棟房屋的居民。

RBC.UA新聞網還稱，費奧多西亞地區的居民聽到多次爆炸聲，該區還發生大火，相關畫面在社交網絡上流傳。