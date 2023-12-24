美媒：普京秘密釋出願意和談訊息　凍結當前戰線的戰鬥

俄羅斯一直堅持其在烏克蘭戰爭的目標，惟美媒12月23日引述與克宮關係密切的2名俄前高官、收到普京特使訊息的美國和國際官員稱，他至少在9月起已透過中間人傳遞訊息，表示他對達成「凍結當前戰線的戰鬥」的停火協議持開放態度。



《紐約時報》12月23日稱，普京在俄烏戰爭爆發的最初數週首次探討進行和談，但在俄羅斯在烏克蘭做出包括布查慘案的行為曝光後，談判破裂。

普京2022年秋季也曾就達成停火協議作出試探。那時烏克蘭在烏東北部擊潰俄軍，普京暗示對俄羅斯所對佔土地感滿意，有意停戰。在此之前，這並未被公開報道過。

2023年11月8日，在烏克蘭基輔地區，烏克蘭國民警衛隊第一旅Bureviy（颶風）的軍人與俄軍對戰時發射迫擊炮。（Reuters）

該報稱，根據對十多名認識普京以久或是了解克宮內部運作的國際官員的訪問內容，俄烏戰爭的持續時間已超出普京預期，他正在努力減少風險，以及保留選擇餘地。

報道稱，普京在公開場合做出慷慨激昂的發言同時，私下卻表達希望宣布戰勝、停戰並向前邁步的願望。

今年秋天與俄高官會面的一名高級國際官員稱：

他們說，我們準備就停火進行談判。他們想停留在他們（於戰場上）所在的地方。

一名俄羅斯官員向該報表示：

他（普京）真的願意止步於目前陣地。但他不願意後退一點，即使是1米。

美國官員稱普京的立場已有改變，他不再要求澤連斯基政府下台。根據普京提出的停火協議，烏克蘭仍將有其主權，保有基輔作為首都，但須讓俄羅斯控制與佔領烏接近20%的領土。

該報稱沒證據顯示矢言奪回全部領土的烏克蘭領袖會接受這樣的協議。一些美國官員說，這可能是克里姆林宮慣常的誤導行為，並不反映普京真的願意妥協。該報引述前俄羅斯官員補充說，如俄軍變得勢強，普京很可能會再次改變主意。

俄羅斯總統普京於2023年12月22日在俄羅斯克里姆林宮透過視像連線主持與聯邦安全會議（Security Council）成員的會議。(Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

現任和前任官員稱，多種因素的結合為達成協議創造有利時機：戰事似乎陷入僵局、烏克蘭令人失望的反攻所帶來的影響、西方對烏支持度的下降，以及自10月初起爆發的以巴戰爭。

報道稱，普京雖認定奪回「俄羅斯原先的土地」是他的歷史性使命，但他也一直希望大多數俄人能過上正常生活。他在讓俄羅斯為持續多年戰爭做好準備之際，也悄悄試圖表明，他已準備好結束它。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）2023年3月21日抵達克里姆林宮，為中俄領導人會面作準備。（Reuters）

普京的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在語音訊息回應報道稱，「從概念上講，你（指記者）提出的這些論點是不正確的。」當被問及俄羅斯是否準備好在當前戰線停火時，他指出總統最近的言論；普京在12月稱，俄羅斯的戰爭目標沒有改變。

佩斯科夫說：「普京確實已做好了談判的準備，他也這麼說過，」他說：「俄羅斯繼續做好（談判的）準備，但只是為了實現自己的目標。」