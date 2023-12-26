土耳其國會辯論瑞典加入北約法案

土耳其議會將於星期二（12月26日）重新討論瑞典加入北約的議定書法案。



據法新社報道，土耳其議會外交事務委員會在11月未能就瑞典加入北約的全體會議文本達成一致，將於星期二下午再次舉行會議討論該法案。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）遲遲未對瑞典加入北約表示同意，後來還將土耳其希望購買美國的F-16戰鬥機與瑞典的申請掛鈎，使問題變得更加複雜。後來，瑞典對土耳其列為恐怖組織的庫爾德武裝採取鎮壓行動，埃爾多安終於在今年7月向瑞典開綠燈。

由埃爾多安領導的正義與發展黨黨員、土耳其議會外交事務委員會主席奧克泰（Fuat Oktay）星期一（25日）在電視上說：「我們看到了瑞典在政策上的改變。他們法院做了一些裁決，儘管還不是很多。已有人向我們提出是時候採取進一步的行動。」

瑞典加入北約議定書法案一旦獲土耳其議會外交事務委員會通過，就會在議會全體會議上投票。正義與發展黨在土耳其議會中佔據多數席位。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭放棄了數十年來奉行的軍事不結盟立場，尋求加入由美國領導的軍事聯盟北約。同年7月北約30個成員國代表簽署瑞典和芬蘭加入條約的議定書。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）當時說，土耳其政府已同意將瑞典加入北約的議定書提交本國議會批准。

按照規程，北約所有成員國必須一致同意才能吸納新成員。芬蘭已於今年4月4日正式獲准加入北約，但瑞典的入約議定書尚未獲得土耳其和匈牙利的批准。匈牙利外交與對外經濟部長西雅爾多（Peter Szijjarto）曾表示，如果土耳其的立場有變化，匈牙利將不會拖延任何國家加入北約的進程。

本文獲《聯合早報》授權轉載

