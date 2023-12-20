普京稱不放棄特別軍事行動目標　也不接受烏克蘭加入北約

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）12月19日表示，俄羅斯不會放棄特別軍事行動的目標，稱俄軍已掌握主動權，敵軍損失慘重，西方國家軍事裝備的無敵神話已經破滅。他表示，如果烏克蘭、美國和歐洲要求對話，俄羅斯將準備與他們就烏克蘭的未來進行談判，但強調莫斯科將捍衛國家利益，「不會放棄屬於我們的東西。」此外，俄羅斯不會接受烏克蘭加入北約。



普京當天在出席俄國防部會議時表示，西方國家不會放棄在戰略上遏制俄羅斯以及在烏克蘭實現侵略性目標的企圖，俄羅斯也不會放棄特別軍事行動目標。

普京表示，西方國家繼續對俄羅斯發動混合戰爭，積極向烏克蘭提供實時情報、派遣軍事顧問、轉讓現代武器系統等。他指出，北約國家近期活動急劇增加，美軍已轉移至俄邊境，北約在中東歐的軍隊數量增加。芬蘭已「被拖入」北約，瑞典計劃加入北約，北約對俄邊境的逼近進入新階段。

澤連斯基否認與武裝部隊總司令不和

另一方面，烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskiy ）19日否認與武裝部隊總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）不和，稱雙方保持合作關係，又指明年將生產100萬架無人機。