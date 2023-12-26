微軟Excel世界錦標賽　澳洲港人移民後代三連霸

微軟（Microsoft）12月10日在美國拉斯維加斯（Las Vegas）舉辦Excel世界錦標賽，由8名來自世界各地電競高手較量。最終由澳洲代表、港人移民第二代魏天培（Andrew Ngai）勝出，並實現三連霸。



澳洲廣播公司（ABC）及SBS電台報道，今屆賽事有16人參加準決賽，8名勝出者晉身決賽。魏天培原本在準決賽一度「包尾」而遭淘汰，不過賽會發現他的電腦故障，令他可以「敗者復活」，成功躋身決賽。

報道提到，參賽者需要利用Excel解決問題，包括數學、財務模型、甚至是根據電腦遊戲《星戰前夜》（EVE Online）的數據，計算太空艦隊的市值等。以「殲滅者」（The Annihilator）為代號的魏天培在決賽中擊敗英、美、加及荷蘭等對手，奪得3000美元冠軍獎金，並達成三連霸。

魏天培在悉尼出生，父母約30年前由香港移民到澳洲。他表示，自己從小到大都是對數學感興趣，他在中學時代就此當地名校，之後到新南威爾斯大學（UNSW）攻讀數學和精算專業，畢業後成為精算師。

他稱因為工作關係而每天都需要使用Excel，至今已經十多年，令自己透過工作訓練他的Excel技能，並形容Excel是一個非常靈活的工具。

魏天培在2018年首度參賽，亦是對上兩屆冠軍，不過他提到，上兩屆賽事受到疫情影響而改為網上形式，即使都有網上直播，但氣氛始終不像今次一樣有現場觀眾打氣。他亦稱有意明年再次參加比賽，指不是為了競爭，而是享受解決問題的過程。