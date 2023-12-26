拜登政府不推翻ITC裁決　蘋果Apple Watch進口禁令生效

撰文：成依華
出版：更新：

蘋果公司（Apple Inc.）智能手錶Apple Watch捲入侵權爭議，遭美國國際貿易委員會（ITC）下達進口禁令，要在美國停售Series 9、Ultra 2等型號，拜登政府12月26日宣布不否決ITC的裁決，意味禁令在26日正式生效。

美國國際貿易委員會（ITC）於10月裁定，禁止蘋果從境外進口具備血氧濃度測試功能的 Apple Watch產品，因其所採用的測試技術，侵犯美國醫療設備公司Masimo專利。自2020年以來，蘋果Apple Watch的大多數版本（包括Series 9和Ultra 2）都包含此功能。

禁令需經過為期60天的總統審查期，若政府未有推翻，便會於12月26日起生效。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）如今決定不會推翻ITC的裁決。

2023年9月12日，新款Apple Watch Ultra 2在美國加州的公司總部展出。（Reuters）

禁令限制蘋果公司進口及在美國銷售使用爭議技術的Apple Watch型號，另一方面蘋果正向法院提出上訴。

蘋果之前在12月18日公布，為遵守ITC裁決，決定由21日起在網站停止銷售Apple Watch的Series 9及Ultra 2，24日起自實體店Apple Store把相關貨品下架。未配備相關功能的Apple Watch其他型號，包括Apple Watch SE不受影響。

路透社指，禁令適用於蘋果及其附屬公司、母公司、子公司或其他相關商業實體，或不影響其他銷售Apple Watch的零售商。截至12月26日，亞馬遜、沃爾瑪等商家仍在銷售Apple Watch Series 9。

蘋果搶救Apple Watch行動：涉侵權面臨在美停售　急救千億元生意蘋果涉侵權爭議　12月21日起暫停在美國銷售兩款Apple Watch美國女子為撿回Apple Watch受困糞坑　警方拆馬桶救人
拜登
Apple Watch
美國
Apple