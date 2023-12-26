拜登政府不推翻ITC裁決　蘋果Apple Watch進口禁令生效

蘋果公司（Apple Inc.）智能手錶Apple Watch捲入侵權爭議，遭美國國際貿易委員會（ITC）下達進口禁令，要在美國停售Series 9、Ultra 2等型號，拜登政府12月26日宣布不否決ITC的裁決，意味禁令在26日正式生效。



美國國際貿易委員會（ITC）於10月裁定，禁止蘋果從境外進口具備血氧濃度測試功能的 Apple Watch產品，因其所採用的測試技術，侵犯美國醫療設備公司Masimo專利。自2020年以來，蘋果Apple Watch的大多數版本（包括Series 9和Ultra 2）都包含此功能。

禁令需經過為期60天的總統審查期，若政府未有推翻，便會於12月26日起生效。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）如今決定不會推翻ITC的裁決。

2023年9月12日，新款Apple Watch Ultra 2在美國加州的公司總部展出。（Reuters）

禁令限制蘋果公司進口及在美國銷售使用爭議技術的Apple Watch型號，另一方面蘋果正向法院提出上訴。

蘋果之前在12月18日公布，為遵守ITC裁決，決定由21日起在網站停止銷售Apple Watch的Series 9及Ultra 2，24日起自實體店Apple Store把相關貨品下架。未配備相關功能的Apple Watch其他型號，包括Apple Watch SE不受影響。

路透社指，禁令適用於蘋果及其附屬公司、母公司、子公司或其他相關商業實體，或不影響其他銷售Apple Watch的零售商。截至12月26日，亞馬遜、沃爾瑪等商家仍在銷售Apple Watch Series 9。