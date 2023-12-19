蘋果搶救Apple Watch行動：涉侵權面臨在美停售　急救千億元生意

蘋果公司（Apple Inc.）智能手錶Apple Watch捲入侵權爭議，面臨要在美國停售，禁令擬自12月26日起生效，蘋果18日也公布會提早在21日起於美國停售兩款Apple Watch產品。彭博社19日引述消息人士報道，蘋果正展開「拯救任務」，急於挽救這盤價值170億美元（約1,326億港元）的智能手錶生意。



美國國際貿易委員會（ITC）於10月裁定，禁止蘋果從境外進口具備血氧濃度測試功能的 Apple Watch產品，因其所採用的測試技術，侵犯美國醫療設備公司Masimo專利。自2020年以來，蘋果Apple Watch的大多數版本（包括Series 9和Ultra 2）都包含此功能。

禁令需經過為期60天的總統審查期，若總統拜登（Joe Biden）未有推翻，便會於12月26日起生效。蘋果提前於18日公布，為遵守ITC裁決，決定由21日起在網站停止銷售Apple Watch的Series 9及Ultra 2，24日起自實體店Apple Store把相關貨品下架。未配備相關功能的Apple Watch其他型號，包括Apple Watch SE不受影響。

2023年9月12日，新款 Apple Watch Ultra 2 在美國加州的公司總部展出（Reuters）

彭博社19日引述知情人士指，蘋果工程師正致力盡快更改測量用戶血氧水平的設備演算法，調整確定氧氣飽和度的技術方式，以同樣能夠把數據呈現給客戶。

報道指，這次蘋果工程師的任務與過去任何工作都不同，雖然蘋果的產品過去也曾因法律糾紛而在某些國家遇禁令，但這次的限制會使其智能手錶在美國受禁，在聖誕節期間打擊其極賺錢的業務。目前，蘋果正專注於修改技術，並試圖贏得監管機構的肯定。

蘋果一直強調反對禁令，正尋求一系列法律和技術選項，以確保Apple Watch能夠繼提供予美國顧客。