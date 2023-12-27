土耳其國會外事委員會通過瑞典加入北約　美國歡迎並冀大會速表決

土耳其議會外交事務委員會12月26日通過《瑞典加入北約議定書》，但仍須交大會進行最終投票，目前尚未有時間。北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）歡迎委員會的決定，希望土耳其和匈牙利能夠盡快批准程序。美國國務院也對進展表示歡迎，並期待迅速獲國會全體表決通過。



在瑞典申請加入19個月後，北約成員國只餘土耳其和匈牙利尚未批准。土耳其議會外交事務委員會26日批准瑞典加入北約議定書，被指邁出關鍵一步。

下一步是由議會全體投票，由總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）領導的正義與發展黨黨員、土耳其議會外交事務委員會主席奧克泰（Fuat Oktay）表示， 大會投票時間由議會議長決定，但建議外界不要指望會迅速進行。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭放棄了數十年來奉行的軍事不結盟立場，尋求加入由美國領導的軍事聯盟北約。按照規程，北約所有成員國必須一致同意才能吸納新成員。雖然土耳其批准了芬蘭加入，但對瑞典持續反對，指責瑞典保護被土耳其視為恐怖分子的庫爾德工人黨（PPK）。

雖然匈牙利也未批准瑞典加入，但土耳其被視為主要障礙。匈牙利外交與對外經濟部長西雅爾多（Peter Szijjarto）曾表示，如果土耳其的立場有變化，匈牙利將不會拖延任何國家加入北約的進程。