美媒：美國CIA在華情報網遭重創難重建　了解中國領導層能力受限

美媒12月26日稱在中國的情報網10多年前遭遇毀滅性的反情報損失，現在仍難以重建在中國人力情報收集能力，這導致使美國對中國國家主席習近平及其核心圈子在台灣等關鍵議題秘密商議內容了解受限。



美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）7月20日在科羅拉多州（Colorado）出席阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）時稱，在中國招募的情報網絡10多年前遭遇具毀滅性的反情報損失，正努力重建。

《華盛頓時報》稱這是中情局首次公開承認官員口中的「情報災難」。內文稱，在2010年至2012年，中情局多達30名身處中國的新成員遭被中國國家安全部拘押在包括中國境內在內的地點。

圖為2021年2月24日，仍是美國中央情報局（CIA）局長獲提名人選伯恩斯（William Burns）於 在華盛頓國會山莊出席參議院情報委員會聽證會。（Pool via REUTERS）

《華爾街日報》12月26日根據其對現任和前任美國官員的訪問進行報道，稱CIA仍難以重建在中國人力情報收集能力。這些美國官員表示，由此留下的情報缺口導致美國對習近平及其核心圈子就台灣等關鍵安全問題的秘密商議了解有限。

一名美國前高級情報官員稱，美情報界根本無法真正了解中國領導層的計劃和意圖。

包括CIA在內的美國情報機構正做出一項巨大但基本保密的變化，其中一個目標是加強針對中國的情報人員網絡。不過進行這個轉向並非容易，俄烏及以巴戰爭令美國的資源變得緊張，伯恩斯要確保將中國作為長期首要情報目標的行動變得更艱難。

該報引述一位CIA的資深人稱，在處理以巴和俄烏兩場危機同時還要持續關注中國的動向，這將對CIA的靈活性構成考驗。