中國間諜案首點名美國CIA　官媒：狠狠「打臉」外國情報頭子挑釁

國家安全部官方微信周五（11日）發布消息指，國家安全機關在近期破獲一宗美國中央情報局（CIA）間諜案，為該微信公眾號正式運行之後，發布的首個間諜案件。《北京青年報》旗下公眾號「政知見」周六（12日）提到，這次通報的間諜案中，點名曝光了CIA，是「狠狠『打臉』外國情報頭子的挑釁」。



據國家安全部披露，犯罪嫌疑人曾某某，1971年7月生，是中國某軍工集團工作人員，屬重要涉密人員，曾某某被單位公派至意大利留學進修期間，美國駐意大利使館官員塞斯主動與曾某某結識，此後通過聚餐、郊遊、觀賞歌劇等活動逐步密切關係。隨後，曾某某心理上逐漸對塞斯產生依賴，塞斯趁此向曾某某灌輸西方價值觀，在塞斯的吹噓和拉攏下，曾某某政治立場產生動搖，隨着雙方交往逐步深入，塞斯向曾某某亮明中央情報局羅馬站人員身份，承諾給付巨額報酬並為曾某某全家辦理赴美移民，要求曾某某提供中國軍事方面敏感資訊。

公告指，曾某某表示同意並與美方簽署參諜協議，接受美方考核和培訓，曾某某留學進修結束後，回國繼續與中情局人員多次秘密接頭，提供大量中方核心情報，收取間諜經費，國家安全機關經縝密偵查，獲取曾某某間諜活動證據，依法對其採取強制措施，及時消除危害。目前，國家安全機關已將該案移送檢察機關審查起訴。

「政知見」發表文章指出，這次並非官方首次發布間諜案，例如，2020年4月，國家安全部新聞辦對外披露的「軍工專家成間諜、金錢驅使出賣國家秘密案」，案中某軍工科研院所高級科研人員張建革淪為了間諜，最終犯間諜罪獲刑15年；今年4月，國家安全機關公佈「航天領域科研人員趙學軍被境外間諜情報機關人員策反」案，指趙學軍在赴國外大學做訪問學者期間，被境外間諜情報機關人員一步步拉攏策反，回國後在國內多地繼續與該國間諜情報機關人員多次見面，並向對方提供了大量涉密資料，最後去年8月被以間諜罪判處有期徒刑7年。

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然而，與上述不同，這次通報的間諜案中，點名曝光了CIA，「狠狠『打臉』外國情報頭子的挑釁」，並提到美方一邊反覆散佈所謂中國間諜、網絡攻擊的虛假信息，一邊毫不掩飾地宣稱要針對中國開展大規模情報活動。這本身就很說明問題。中方將採取一切必要措施，堅決維護國家安全。

之後，文章提到了當局的一系列部署。5月30日，二十屆中央國家安全委員會第一次會議召開，為二十屆中央國家安全委員會的首次亮相。會上稱，當前所面臨的國家安全問題的複雜程度、艱鉅程度明顯加大；堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。7月1日，新修訂的《反間諜法》開始施行，為二十大後國家安全領域的第一部專門立法，其明確國家建立反間諜工作協調機制；國家安全機關是反間諜工作的主管機關。8月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於建立領導幹部應知應會黨內法規和國家法律清單制度的意見》，《反間諜法》被列入了學習重點。

國家安全部黨委書記、部長陳一新7月表示，要抓緊啟動《反間諜法實施細則》修訂工作，及時制定部門規章；要打造標杆，推出一批典型案例，實現政治效果、法律效果、社會效果相統一。中央政法委同樣就「隱蔽戰線」工作進行部署，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清7月14日表示，國家安全機關要忠誠履職、擔當作為，堅定維護國家主權、安全、發展利益。要堅持政治建警，鍛造忠誠乾淨擔當的新時代國安鐵軍；各級黨委政法委和各有關部門要高度重視、關心支持隱蔽戰線工作，為國家安全機關依法履職提供有力保障。

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此外，當局還作「全社會動員」。8月1日，國家安全部官方微信公眾號刊文《反間防諜需要全社會動員》，為該公眾號亮相以來的「首推」。其提到，間諜活動是具有高度隱蔽性、專業性和危害性的嚴重違法犯罪行為，不僅需要國家安全機關發揮反間諜專門機關作用，更需要人民群眾廣泛參與、共同防範，築牢反間防諜的國家安全人民防線。

中國現代國際關係研究院研究員、反恐問題專家李偉表示，中國面臨的威脅不僅有一些國家對中國進行的傳統間諜活動，在非傳統領域的間諜活動也日趨猖獗。隨著間諜活動的範圍等變得日趨廣泛，手段變得越來越狡猾，僅僅靠國家的反間諜專門機構已不足以更加全面、有效、深入地來進行反間防諜工作，也需要老百姓參與進來。

外交學院國際關係研究所教授李海東則分析，實際上，美國反間諜活動做得比中國更廣泛、更深入，而且更普及。美國有「中國行動計劃」，內部瀰漫著對華人作為間諜的懷疑，美方不反思自身在監視公民方面的作為，反而將中方反間諜活動貼上公民相互監視的標籤，這是在混淆國際視聽、詆毀中方形象。