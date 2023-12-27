以巴衝突︱加沙斷網收音機賣斷市　店主：民眾想知家人生死

以巴戰爭持續，以色列繼續封鎖加沙地區，切斷電力、燃料供應，估計240萬人面臨長期停電。法媒12月19日報道，加沙居民為求在斷網之際獲取新聞消息，轉向購入使用電池的收音機，令「塵封已久」的收音機在當地賣斷市。



目前在加沙要擁有發電機或太陽能發電板，才能為電腦、電視或手機提供電力或訪問互聯網，而當地能負擔的居民僅屬少數。

報道引述加沙南部城鎮拉法（Rafah）店主達烏迪（Mahmud al-Daoudi）稱，他店內的收音機本來存貨充足，但戰爭爆發首週後已再無庫存。他指廣播是電話、網絡中斷後「了解正發生的事情的唯一途徑」，另一優勢則是電池壽命較長。

以巴衝突：圖為遭以軍空襲摧毀的加沙中部邁加齊難民營（Maghazi），攝於2023年12月25日。（Reuters）

另一店主哈希姆（Hussein Abu Hashem）店內的收音機同樣銷售一空。他表示，在加沙的「人民希望追上新聞，了解炮擊落下的地點，得知他們家人的命運。」

當地一部收音機在戰前約售25謝克爾（ILS；約53.9港元），開戰後升至60謝克爾（約129.4港元）。因現時只有有限人道援助流入，店舖亦無法補充收音機庫存。

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