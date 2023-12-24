以巴衝突｜加沙衞生部：過去1天再有逾200巴勒斯坦人被殺

加沙衞生部11月23日表示，過去 24 小時內，當地再有201人死亡。



根據俄衛網，加沙地帶衛生部門在Telegram上稱：「自加沙地帶10月7日遭受以色列侵略以來，已有20258人死亡，53688人受傷。」

以色列與巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）的休戰12月1日早上7時到期。以色列國防軍當日早上指控哈馬斯違反停火，並宣布恢復對加加沙地帶的軍事行動。

以色列與哈馬斯此前於11月24日7時開始為期4天的休戰，休戰後被兩次延長，分別延長2天和1天。休戰期間，哈馬斯用釋放人質換取以方釋放巴勒斯坦人囚犯，以方則允許每天約200部貨車把包括燃料在內的緊急人道物資運入加沙地帶。

10月7日早上，加沙地帶向以色列發射3000多枚火箭彈，哈馬斯的武裝人員在火箭彈襲擊後進入以南部邊境地區襲擊路人並綁架人質。實際控制加沙地帶的哈馬斯宣布對以色列發動「阿克薩洪水」行動。以色列國防軍隨即宣布對哈馬斯發動「鐵劍」行動，以色列總理內塔尼亞胡稱以色列處於戰爭狀態。以色列防長加蘭特9日稱已下令全面封鎖加沙地帶，切斷了食品、電力和天然氣供應；以能源部長卡茨隨後宣布也已切斷對加沙地帶的供水。