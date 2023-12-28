媒體指Tesla機械人襲工程師　馬斯克斥無恥：肇事者另有其「人」

據英國《每日郵報》12月26日報道，兩年前，特斯拉位於美國得州奧斯汀的超級工廠曾發生機械人「襲擊」工程師事件。一份提交給當地政府的報告顯示，這名遇襲的工程師左手出現一個「開放性傷口」。英國《獨立報》、美國《財富》雜誌和科技媒體the Information也報道了這一消息。



▼一名網民分享英國《每日郵報》一則報道引發有關「Tesla機械人襲擊工程師」的風波，事件起因或與該報網站進行報道時使用人形機械Optimus的照片作為縮圖有關。馬斯克親自在X發文回應另一名網民的推文：

美國特斯拉老闆馬斯克（Elon Musk）27日回應稱，這宗事故是由常見的工業Kuka機械臂導致，並痛批媒體「無恥」。

報道稱，特斯拉在一份於2021年提交給當地監管部門的工傷報告中，披露了這一事故。

事故發生在2021年。當時，一名工程師正在為兩個故障機械人編寫程序，卻突然被旁邊的機械人「襲擊」。據目擊者稱，一個被設計用來處理汽車零件的機械人突然壓倒這名工程師，並將金屬爪伸向工程師的背部和手臂，工廠地板隨即出現一道「血」。

在這一驚險一幕發生後，現場另一名工程師趕忙按下緊急停止按鈕。受害者才得以擺脫機械人的控制，從廢金屬滑道上摔了下來，身後留下了血迹。

美國電動車生產商Tesla創辦人Elon Musk在人工智能日發布人形機械人Optimus。（發布會影片截圖）

目前尚不清楚美國當地政府是否對此事件作出了回應。特斯拉提交的報告顯示，這名工程師被機械人「割傷、出現開放性傷口」，但同時稱，該工程師的傷勢並不需要請假。

《每日郵報》稱， 特斯拉必須依法向當地監管部門提交工傷報告，以維持其在得州的豐厚稅收減免。雖然特斯拉在2021年或2022年提交的報告中沒有提到其他與機械人相關的工傷事件，但一名代表特斯拉得州超級工廠員工的律師表示，根據她與工人的談話，工廠的受傷人數被低估了。

該律師說：「我們有多名工人受傷，還有一名工人死亡……我的建議是帶着保留的態度閱讀這份報告。」

對於上述報道，特斯拉方面尚未做出官方回應。但特斯拉老闆馬斯克則在推特評論區予以回擊。

美國電動車生產商Tesla創辦人Elon Musk在人工智能日發布人形機械人Optimus。（發布會影片截圖）

一名科技博主27日批評《每日郵報》，稱該報道「讓人感覺是特斯拉的擎天柱（Optimus）機械人自己決定發宗攻擊」，但其實所涉機械人是庫卡機械臂。另一名網民也說：「所謂『襲擊』是在暗示機械人是自行傷人。但機械人只是按照程序設定行事。顯然受傷工人認為這個機械人已經被關閉，但其實沒有。」

馬斯克對此表示贊同，並寫道：「完全正確。媒體真無恥，翻出兩年前一個常見的工業庫卡機械臂造成的傷害（所有工廠都會出現），並暗示是由擎天柱造成的。」

不過，在這宗特斯拉機械人傷人事件得以披露之際，全球各大工廠中的自動化機械人的普及率愈來愈高，人們對於工作場所的安全性擔憂也隨之增加。

美國電動車生產商Tesla（特斯拉）創辦人馬斯克（Elon Musk）2023年5月31日晚上參觀Tesla的上海工廠，並與員工合照。圖為馬斯克6月2日在個人Twitter賬號發布他視察廠房的照片。（Reuters）

美國《財富》雜誌稱，隨着通貨膨脹和人力成本不斷上升，為尋求提高利潤率，許多僱主開始促進業務自動化。據路透社此前報道，去年，美國僱主僱傭的機械人數量創歷史新高。不過，美國疾控中心（CDC）今年早些時候發布的報告顯示，過去15年間，有41名美國工人死於與機械人有關的事故。

根據美國科技媒體the Information對美國聯邦數據的分析，對於工人而言，特斯拉超級工廠似乎比其他汽車工廠要危險得多。去年，特斯拉得州超級工廠每21名工人中就有1人在工作中受傷，大大高於同類工廠的平均水平。而特斯拉加州工廠的受傷率更高，去年每12名工人中就有一人在工作中受傷。

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