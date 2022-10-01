Elon Musk發布人形機械人原型Optimus　下一步將研發性愛機械人？

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）9月30日發布一個人形機械人Tesla Bot的原型，名為Optimus。他稱它備配公司研發的人工智能軟件，以及支援其駕駛輔助功能的傳感器。馬斯克稱，他的目標是盡快製成一個功能齊全的人形機器人。



雖然Tesla Bot尚在原型階段，但馬斯克希望它最終能在沉悶或危險的工作上能取代人力。他亦希望它能幫人做家務，例如剪草。

它的定價尚未公布，馬斯克稱相信它的售價或低於2萬美元。

我們的目標是盡快製造出有用的人形機器人，要改善和改進Optimus，還有很多工作要做。 Elon Musk

他稱這個發明應在推出前各方面達至完善，以避免對人類造成任何傷害。惟相比起這個，馬斯克的支持者們看來更關心Optimus未來的「延伸功能」。

▼Optimus動作流暢，步伐平穩，初踏台板的模樣令人印象深刻：

美國電動車生產商Tesla創辦人Elon Musk在人工智能日發布人形機械人Optimus。（發布會影片截圖）

能幫人做家務，看來未必是馬斯克部份粉絲最想要的Tesla Bot功能。他在Twitter向其1.07億的追隨者投下一枚震撼彈：「自然地，那將會有一個『貓女』（catgirl）版本的Optimus 。」

Naturally, there will be a catgirl version of our Optimus robot — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2022

這番話是不是暗示馬斯克將製造「性愛機械人」？粉絲激動地解讀他的推文，有人更留言稱：「剛收到最新消息：特斯拉已壟斷性愛機械人市場。

美國電動車生產商Tesla創辦人Elon Musk在人工智能日發布人形機械人Optimus。（發布會影片截圖）

這並非馬斯克第一談及有關話題，他在2022年4月對TED的策展人Chris Anderson說，機械人變得浪漫或是成為性伴侶，「可能是不可避免」的。

他說：「我的意思是，我曾在網上承諾我會弄一些『貓女』。我們可製造一個機械『貓女』。」

他當時補充說：「我認為今年某個時候我們會有一個有趣的原型。」

他說：「明年我們可能會有一些有用的東西，但我認為至少在兩年內很有可能（面世）。」這意味着在2024年，馬斯克的粉絲們有可能得到自己的專屬「貓女」。

美國電動車生產商Tesla創辦人Elon Musk在人工智能日發布人形機械人Optimus。（發布會影片截圖）

馬斯克在猛烈抨擊目前市場上的人形機器人，稱它們「缺了大腦」，不具備了解周圍世界的智能，而且價格昂貴且產量低。

他說，Optimus會有所不同。

他聲稱這個類機械人將是一個「功能非常強大的機器人」，並且將被大量生產，達到數百萬部。