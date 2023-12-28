中國國防部批美國防授權法案：美操弄台灣問題是危險賭注行為

中國國防部12月28日下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校答記者問。



記者：美國總統拜登近日正式簽署「2024財年國防授權法案」，包括提高美國軍費、增強太平洋威懾力及對抗中國在印太地區軍事擴張等，還提出要協助台灣加強防務。請問國防部有何回應？

吳謙：美方法案無端渲染所謂「中國軍事威脅」，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全、發展利益，中國軍隊對此強烈不滿、堅決反對。

2023年11月11日，美國第七艦隊在太平洋卡爾文森號航空母艦上進行聯合演習。（Reuters）

美國國防費用在世界主要國家中名列第一，高於其後9個國家軍費的總和，約佔全球軍費開支總額40%。美方一方面加速自身軍力發展，強化亞太軍力部署，鞏固雙邊軍事同盟，拼湊三邊安全夥伴關係和「四邊機制」；另一方面卻一再拿中國說事，炒作並不存在的「中國軍事威脅」，種種操弄加劇國際社會的陣營對抗和軍備競賽態勢，對當前的國際安全體系和全球治理體系造成嚴重衝擊。我們要求美方擯棄過時的舊安全觀與零和博弈的冷戰思維，客觀理性地看待中國、看待中國軍力發展，以免陷在霸權迷思中難以自拔。

台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。我們堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫。美方通過各種手段操弄台灣問題，是十分危險的「賭注」行為。我們要求美方充分認清該法案涉華條款的嚴重危害性，停止借任何名義、以任何方式武裝台灣，停止「以台制華」的挑釁行徑，以實際行動維護地區和平穩定。