俄衛網12月28日稱，俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）對俄羅斯衛星通訊社表示，2024年俄羅斯將繼續進行特別行動，其目標仍然是解除烏克蘭軍隊的武裝，並使烏克蘭現政府放棄新納粹主義思想。



有記者問，在儲備耗盡並且整個西方迫使烏克蘭進行談判的情況下莫斯科和基輔是否可能談判，他回答說：「關於2024年的談判問題，一切都很明顯。特別行動將繼續進行，其目標仍然是解除烏克蘭軍隊的武裝，並讓當前的烏克蘭國家放棄新納粹主義思想。」

梅德韋傑夫補充說：「推翻執政的班德拉政權是最重要的和不可避免的目標，這一目標是必須而且將會實現的。」

2023年5月23日， 俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在老撾的記者會上發表講話。（路透社）

他表示：「談判當然是可能的，有別於瘋狂的烏克蘭當局，俄羅斯從未拒絕過談判。」

梅德韋傑夫指出，有關就烏克蘭問題進行「談判」的問題不受時間限制，談判可以持續到北約的班德拉軍隊被粉碎並投降為止。

梅德韋傑夫口中的「班德拉政權」指的是澤連斯基政權，源於烏克蘭民族主義者班德拉（Stepan Bandera，1909-1959年）。他是烏克蘭民族解放運動領袖之一。前蘇聯反對與禁止民族解放運動，指它與納粹德國結盟進行反蘇聯和叛國。他最後在德國遭暗殺。2010年烏克蘭總統尤先科追授班德拉「烏克蘭英雄」的稱號，但後來被亞努科維奇撤下。在現代烏克蘭，仍有很多人視為他英雄，但他也被指在二戰期間勾結納粹，參與屠殺大批猶太人和波蘭人。俄羅斯視他為烏克蘭極右民族主義組織代表的象徵，而那些追隨者和支持者則被稱為「班德拉」人。