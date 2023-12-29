澤連斯基：與教宗討論和平方案　80多國參與

當地時間12月28日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，自己剛與教宗方濟各（Pope Francis）舉行會談，討論了雙方就共同推動烏克蘭提出的十點和平方案的工作，表示方案已獲80多個國家的支持。



方濟各在25日的年度聖誕致辭中呼籲結束戰爭與衝突，包括持續近兩年的俄烏衝突。他任命的俄烏衝突特使意大利紅衣主教祖皮（Matteo Zuppi）已訪問烏克蘭、俄羅斯、美國和中國等國。澤連斯基感謝了教宗在其致辭中為烏克蘭送來和平的祈福，也感謝他對烏方努力的支持。

兩人上次會面是在5月13日。澤連斯基此前曾表示歡迎方濟各調停衝突，不過在這次當面會見期間，他拒絕了方濟各調停的提議，並隨後告訴媒體，「烏克蘭需要的不是調解人」，「你無法與普京談調停，世界上沒有哪個國家能做到這點」，自己跟普京「沒什麼可談的」。

澤連斯基當時就與教宗討論了自己的十點和平方案，尤其強調教廷在推動俄方釋放被俘人員和兒童中可以發揮的作用，稱這一方案是「實現公正和平的唯一有效方法」。

烏克蘭總統澤連斯基5月13日訪問梵蒂岡，與教宗方濟各會面。（Reuters）

自俄烏衝突爆發以來，方濟各多次抨擊俄羅斯的「侵略戰爭」，但也曾表示反對西方不斷向烏克蘭輸送武器，同時還稱讚了俄羅斯的傳統文化和歷史。方濟各8月底向聖彼得堡天主教年輕人發表的一段稱讚「偉大俄羅斯母親」的發言，更是引來了烏克蘭多方的憤怒。9月8日，烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）抨擊方濟各「親俄」和「不可信」，稱持這一立場的天主教廷不可能調停俄烏衝突，還暗示方濟各的立場可能源自俄方人士向天主教提供的資金。

烏克蘭希臘禮天主教會大總主教舍夫丘克（Sviatoslav Shevchuk）也在9月批評方濟各稱讚沙俄帝國的言論「引起了極大的痛苦和擔憂」。他與多名烏克蘭希臘禮天主教會主教在與方濟各9月6日會見後發布聲明，表示雙方進行了「坦率的對話」，烏方人員向方濟各轉達了烏克蘭人民的「痛苦與一定程度的失望」，指責方濟各的一些言論「被俄羅斯的宣傳用於正當化『俄羅斯世界』這一兇殘理念」。烏克蘭希臘禮天主教會隸屬於方濟各領導的天主教，在烏克蘭有大約600萬信徒，主要集中在歷史上受俄羅斯控制時間較短的西部。

舍夫丘克此前在6月23日接受烏克蘭媒體Glavcom採訪時表示，方濟各任命的俄烏衝突特使祖皮曾告訴自己，祖皮的任務只是聆聽各方的看法，既不是嘗試調停，也不是嘗試提出梵蒂岡自己的方案。舍夫丘克當時稱，梵蒂岡已不再認為自己應充當調停者的角色。他提出，梵蒂岡除了可以在推動兒童和囚犯的釋放發揮作用，還可以在確保糧食安全和反對生態滅絕方面有所作為，這也都是烏克蘭提出的十點和平方案中的條目。他表示，烏克蘭需要的不是調停者，而是盟友。

2023年5月25日，時任美軍參謀長聯席會議主席的米利（Mark Milley）會見記者。（路透社）

在此前間，美國時任參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）曾於8月21日在梵蒂岡會見方濟各，兩人討論了烏克蘭問題。

澤連斯基12月28日發言中稱，已有超過80國支持烏克蘭的和平方案，未來將會獲得更多國家的支持。澤連斯基在2022年G20峰會上首次提出烏克蘭的「十點和平倡議」，方案大部分條款只對俄羅斯行為提出要求，基本沒有對烏克蘭進行任何相對應的限制，被俄羅斯第一時間拒絕。烏克蘭此後參與組織多次推動「十點和平倡議」的峰會，也沒有邀請俄羅斯參與。

在澤連斯基推動下，第一場烏克蘭問題峰會於6月24日在丹麥舉行。第二場峰會於8月5日至6日在沙特阿拉伯吉達市舉行，共有42國參與，包括除俄羅斯外的所有金磚國家，俄羅斯當時感謝了中國等金磚國家發揮的勸和促談作用。彭博社報道稱，本次會議最大的成果是與會各國同意就俄烏衝突的全球影響開展更詳細的研究。

烏克蘭總統辦公室副主任若夫克瓦（Ihor Zhovkva）10月24日表示，各方在吉達會議上同意建立的工作小組已會見了至少九次，地點均在基輔。他首次提出，已有80多個國家支持烏克蘭的和平方案。

第三場烏克蘭問題峰會於10月28日在馬耳他舉行，共有66個國家參與，但是據塔斯社等媒體報道，中國沒有參與這次峰會，彭博社報道稱澤連斯基對此感到失望。11月28日，澤連斯基接受多家亞洲媒體採訪時曾表示，希望中國能夠參加和平計劃會談，還認為一旦俄羅斯失去中國，俄羅斯就會遭到國際社會的全面孤立，俄羅斯也將被迫退出烏克蘭領土。

他在這一採訪中還提到，自己一直在推動的和平計劃會談，可能將在明年擬定出各方都支持的和平文件，預計可能在明年2月舉行的和平計劃會談後，6個月內出爐。

圖為2023年9月21日，美國總統拜登與訪美的烏克蘭總統澤連斯基在白宮橢圓形辦公室會面。（Reuters）

據「瑞士資訊」12月11日報道，澤連斯基計劃於2024年1月14日在瑞士達沃斯舉辦第四次和平會談，這天也是達沃斯世界經濟論壇開幕的前一天。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫12月20日表示，在沒有俄羅斯參與的情況下為俄烏衝突尋找「和平方案」是一個「荒謬的過程，不可能取得任何結果」。

澤連斯基曾於2022年10月簽署一則法案，禁止烏克蘭與俄羅斯總統普京和談。隨着烏克蘭的秋季反攻行動結束，以及俄羅斯在前線多處取得進展，西方呼籲烏克蘭與俄羅斯談和的聲音再次響起，而隨着西方對於持續軍事援助烏克蘭的意願不斷下滑，連美國總統拜登（Joe Biden）也於本月12日首次改口稱「能支持烏克蘭多久就支持多久」。不過，澤連斯基12月19日再次強調，與俄和談「不是熱門話題」。佩斯科夫20日表示同意澤連斯基這一觀點，表示當下沒有談判的基礎和先決條件。

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