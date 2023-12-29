烏克蘭發信急召國際捐款人「撲水」　官員淡化事件

彭博社12月28日稱取閱得到烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）向要求國際捐助者參與緊急會議的信件，目的是讓烏克蘭取得穩定融資、應付戰事。烏克蘭國營媒體引述政府高層稱，發信為例行工作，外界無須恐慌。



彭博社28日稱，什梅加爾12月向負責協調對烏金援的國際組織Donor Coordination Platform的參與者發信稱，「2024年1月起，我們必須獲得充足、及時和可預測的外部融資」，要求捐助者在預定舉行的會談前，另於1月參加會議。

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）在社交媒體Telegram發文，稱事情已向一名對情況知情的高級消息人士報告，此人評論彭博社報道。他稱信件是在19日開會後寄出，屬於與合作夥伴間系統性工作的一部份，公眾無須驚慌。

2023年9月6日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問基輔，與烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）會晤前握手。（路透社）

在美國與歐盟的政治內鬥導致金援被扣之際，基輔政府被指發出更強烈的呼籲。

烏克蘭希望在2024年從歐盟獲得185億歐元（約1600億港元），從美國一系列計劃中獲得超過80億美元（625億港元），其中包括重要的軍事援助。對這兩個方案的投票被延後到2024年初。